Sushi und Sashimi, japanische Spezialitäten mit rohem Fisch, Meeresfrüchten und viel frischem Gemüse, erfreuen sich großer Beliebtheit und sind noch gesund und kalorienarm dazu. Wichtig bei der Zubereitung ist, dass die Zutaten frisch und sauber verarbeitet werden. Bei einem Besuch des neuen Restaurants Tokyo-Hanoi Cuisine in Singen können die Gäste sich von der Qualität und des feinen Geschmacks solcher Sushi selbst überzeugen. Ein Gastraum befindet sich neben der offenen Küche und ermöglicht den Gästen, beim Zubereiten der Sushi zuzuschauen. Nach Bestellung des gewünschten Sushis oder der kleinen Tapas (Vorspeisen) werden diese frisch in der Küche zubereitet und an manchen Tischen per Laufband serviert.

Neben Sushi bietet die Gastgeberfamilie Nguyen vietnamesische Gerichte an. Fein duftende Zutaten und exotische Gewürze entführen die Geschmäcker nach Japan oder Vietnam. Nur eine von vielen vietnamesischen Spezialitäten sind „Bún“, Reisnudeln, die mit Salaten, Kräutern, Erdnüssen und einer hausgemachten Limetten-Fischsoße serviert werden. Vorweg empfiehlt die Gastgeberin Nguyen eine Pho Ha Noi Suppe, ein Original und sehr bekannte Reisbandnudelsuppe aus Vietnam mit Frühlingszwiebeln, Kräutern und exotischen Gewürzen wie Ingwer, Zimt, Anis und Kardamon.

Das Team von Tokyo-Hanoi Cuisine freut sich auf neue Gäste und möchte auf deren Wünsche eingehen. Auch Vegetarier bekommen hier ein vielfältiges Geschmackserlebnis angeboten.

Geöffnet ist das neue Restaurant in Singen in der Schaffhauser Straße 58 (neben dem Asia Restaurant Mandarin) an Sonn- und Feiertagen von 12 bis 21 Uhr und von Dienstag bis Samstag von 11.30 Uhr bis 14.30 (Mittagstisch) sowie von 17.30 Uhr bis 23 Uhr.