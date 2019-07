Die Welt ist voller Wunder. In der Natur zwitschern überall bunte Meisen, Finken und Laubsänger, die Alt und Jung mit ihren herrlichen Gesängen faszinieren. Doch vielen Menschen entgeht dieser akustische Genuss, wenn das Gehör nicht mehr so funktioniert, wie man das gerne möchte. Doch es gibt heute die Möglichkeit, die meist altersbedingten Schwächen wieder zu jugendlichen Höchstleistungen zu bringen. In der Ekkehardstraße 20 eröffnete der Hörakustiker-Meister Markus Grosser mit seiner Frau Carola, selbst eine erfahrene Hörakustikerin, in zentralster Lage der Singener City ein eigenes Hörakustikerstudio.

Die neuen Räume sind bereits auf den ersten Blick hell und betont einladend gestaltet. Die Kunden sollen sich hier in jeder Hinsicht vom ersten Moment an wohlfühlen, betont Markus Grosser. Er hat die gesamte moderne Einrichtung zusammen mit seiner Ehefrau Carola weitgehend selbst eingerichtet. Damit ist ihnen ein betont individueller Charme gelungen, den die Räume ausstrahlen. Es ist aber nicht nur das überaus gelungene Ambiente, in dem sich die Kunden wohlfühlen sollen. Im Vordergrund steht immer die ausgeprägte Professionalität der individuellen Fachberatung.

Markus Grosser verfügt über 20 Jahre Berufserfahrung. Sein ausgeprägtes Wissen über die neuesten Entwicklungen hat er sich bei regelmäßigen Weiterbildungen angeeignet. In dem neuen Hörakustikstudio werden neben einer breiten Palette an modernsten Hörgeräten auch Batterien für alle Modelle und mögliche Reparaturen angeboten.

In der selbst geplanten und gebauten Anpasskabine wurden optimale Raumverhältnisse geschaffen, nicht zu eng und für die Hörgeräteanpassung mit der optimalen Raumdimension. Grosser Hörakustik unterscheidet sich von anderen Mitbewerbern durch professionelle Höranalysen, damit das optimale Hörgerät zum Einsatz kommen kann.

Von der Kooperation der Grosser Hörakustik mit namhaften Herstellern profitieren insbesondere die Kunden durch ein gutes Preis-Leistungsverhältnis. Die Qualität der Hörgerätetechnologie und deren Zubehör hat sich enorm gewandelt. Umweltbewusstes Denken des Verbrauchers führte zu einem neuen Bewusstsein, weg von der Batterie hin zum akkubetriebenen Hörgerät. Geringe Ladezeiten und optimale Betriebszeiten der Akkugeräte machen das alltägliche Leben mit dieser modernen Technologie einfach und praktisch. Hauptaugenmerk liegt in der Anpassung von „Im Ohr Hörgeräten“ mit einer völlig unauffälligen Trageweise und einem natürlichen Klangerlebnis. (dos)t