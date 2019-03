Sie ist ein Schmuckstück geworden, die Klinikkapelle im Hegau-Klinikum. Nach 80 Jahren war eine Rundumerneuerung fällig. Dank zahlreicher Spenden konnte das Projekt nun fertiggestellt werden. Die offizielle Einweihung ist am Samstag, 23. März, um 16 Uhr. Der ökumenische Gottesdienst wird von dem emeritierten katholischen Weihbischof Paul Wehrle sowie dem evangelischen Bischof Jochen Cornelius-Bundschuh gestaltet. Ein Tag der offenen Tür mit Programm schließt sich am Sonntag, 24. März, an.

Deutliche Veränderungen durch die Sanierung

Ein ganz anderes Ambiente hat die neue Kapelle bekommen: reduziert in der Möblierung und mit einer Öffnung nach außen. Schon wenn man aus dem Fahrstuhl in den Vorraum kommt – dort, wo es über eine Treppe zum Turmsaal geht – kann man sehen, dass hier einiges umgestaltet wurde. Die in den Raum stehenden, 18 Zentimeter tiefen Holzlamellen, die an der Wand angebracht wurden, werden an der gläsernen Eingangstür der Kapelle und der links befindlichen Wand in der Kapelle fortgeführt.

"Die Kapelle bietet für unsere Arbeit nun neue Möglichkeiten", ist die katholische Klinikseelsorgerin Waltraud Reichle glücklich. "Wenn man mir vor sieben Jahren gesagt hätte, dass heute eine neue Kapelle im Klinikum fertig ist, hätte ich dies für utopisch gehalten", sagt Dekan Matthias Zimmermann. Die Kapelle solle offen für alle Menschen sein, egal welcher Religion. "Dieser reduzierte Raum ist ein idealer Ort zum Sammeln der Gedanken", so Zimmermann. "Wir spüren bereits jetzt, dass mehr Menschen in die neue Kapelle kommen", beobachtet der evangelische Klinikseelsorger Christoph Labuhn. Mit der neuen Gestaltung könne man mehr Menschen ansprechen. Durch die lose Bestuhlung sei der Raum für verschiedene Zwecke nutzbar, also neben Gottesdiensten auch für Konzerte oder Lesungen. Maximal 80 Stühle finden in der Kapelle Platz.

Glasfenster kommen besser zur Geltung

Besonders gut zur Geltung kommen nach der Sanierung die drei Glasfenster von August Babberger. Diese Fenster waren vorher, durch eine abgehängte Decke, nicht so gut in ihrer ganzen Höhe sichtbar. Die Madonna wurde nun in der Blickachse zum Flurbereich und zur Onkologie platziert. Bereits 2008 hatte der Bildhauer Alois Landmann einen Vorschlag zur Neugestaltung gemacht, nach dem die Madonna und die Fenster mehr ins Blickfeld gerückt werden sollten.

Jörg Wuhrer hat die Planung als Architekt mit großen Engagement gemacht. Für das Projekt arbeitete er als Mitglied des Lions-Clubs Singen-Hegau kostenneutral. Ohne eine groß angelegte Spendenaktion, bei der bis Ende 2018 insgesamt 170 000 Euro zusammenkamen, wäre dies nicht möglich geworden. Außerdem haben die Handwerker Material oder Arbeitszeit gespendet. "Es war für mich eine tolle Erfahrung, dass sich die Handwerker so sehr mit diesem Projekt identifiziert haben", so Jörg Wuhrer.

Kostenrahmen kann fast eingehalten werden

Das Projekt wird durch Kredite von Seiten der Kirchengemeinde Singen restfinanziert. Dennoch sind Spenden weiterhin willkommen. Der Kostenrahmen von insgesamt 350 000 Euro werde nur geringfügig überschritten. Ein Spendenkässle findet sich übrigens dezent zurückgesetzt an der linken Wand der Kapelle, wenn man reinkommt. In dieser Wand ist auch der Tabernakel integriert. Neu ist auch eine Kamera, durch die die Gottesdienste und andere Veranstaltungen wie der Eröffnungsgottesdienst in den Turmsaal und in die Krankenzimmer übertragen werden können.