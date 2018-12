von SK

Nach jahrelangem Bangen der Beurener um die Verwirklichung eines Traums, geht der Neubau der neuen Mehrzweckhalle im Singener Stadtteil endlich seiner Vollendung entgegen, wie Leser-Reporter Thomas Heim im Bild festgehalten hat.

Singen Rohbau für neuen Treffpunkt in Beuren ist fertig

Er nutzte den schönen Vormittag des ersten Weihnachtsfeiertags, um mit seiner Fotodrohne eine Draufsicht auf das Bauwerk zu machen. "Nachdem die Baukräne und das Gerüst entfernt wurden, ist doch schon ein erheblicher Baufortschritt zu erkennen", so Heim zu dem Neubau, der sich in sanftem Winkel an das ebenfalls neue Feuerwehrgerätehaus anschmiegt.

Der Neubau schmiegt sich in sanftem Winkel an das ebenfalls neue Feuerwehrgerätehaus in Beuren an. | Bild: Thomas Heim