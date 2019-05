Die Stiftung Liebenau ist ein Verbund von 324 sozialen Einrichtungen und Diensten in Deutschland, Österreich, Italien, Bulgarien, der Schweiz und der Slowakei mit mehr als 7100 Mitarbeitern, für die alle stets der Mensch im Mittelpunkt ihrer Arbeit steht.

Jeder, so die Zielsetzung solle die Möglichkeit zu einem individuellen, selbstbestimmten Leben und zu gesellschaftlicher Teilhabe haben. Nun ist eine Liebenau-Tochter, die Liebenau Teilhabe gemeinnützige GmbH auch in Singen mit einem im ganzen Landkreis Konstanz einzigartigen Wohn- und Förderangebot vor Ort: Die Liebenau Teilhabe hat in der Bruderhofstraße 21 und 23 in der Singener Nordstadt eine intensiv betreute Wohneinrichtung für 28 Erwachsene mit einer geistigen oder mehrfachen Behinderung, herausforderndem Verhalten und einem sehr hohen Unterstützungsbedarf errichtet. In dem dreigeschossigen Neubau sind fünf Wohngemeinschaften mit jeweils Einzelzimmern und Bad vorgesehen. Auch gibt es drei Wohnungen für Familien mit Eltern, beziehungsweise Elternteile mit Behinderungen. Fünf Einzimmer-Appartments stehen dem freien Wohnungsmarkt zur Verfügung.

Die neu errichteten Räumlichkeiten für einen Förder- und Betreuungsbereich mit zwanzig Plätzen, einem Begegnungsraum für interne und externe Veranstaltungen und einem Servicezentrum der Ambulanten Dienste der Stiftung Liebenau für den Landkreis Konstanz liegen in direkter Nachbarschaft. Denn um Menschen mit einem komplexen Hilfebedarf langfristig einen angemessenen Lebensraum und einen Rahmen für Inklusion und Teilhabe zu bieten, bedarf es einer guten Abstimmung und Vernetzung ihrer verschiedenen Lebensbereiche.

Das Investitionsvolumen für das Projekt liegt bei sechs Millionen Euro. Gefördert wurde es durch den Kommunalverband für Jugend und Soziales mit 1,5 Millionen Euro. Die Aktion Mensch unterstützt unter anderem den Aufbau des ambulanten Angebots der begleiteten Elternschaft im Landkreis Konstanz mit einer Starthilfe in Höhe von 120 000 Euro.

Die Nachfrage nach den Wohn- und Betreuungsplätzen ist groß. Mit der Eröffnung der Einrichtung habe sich nicht nur ein Wunsch der Stadt Singen, des Landkreises Konstanz und des Kommunalverbands für Jugend und Soziales erfüllt, wie die Leiterin der Einrichtung Ursula Rohmer erklärt. Mit dem Angebot komme die Liebenau Teilhabe insbesondere dem Wunsch vieler behinderter Menschen und deren Angehöriger nach heimatnahen qualifizierten und verlässlichen Wohn- und Betreuungsmöglichkeiten nach.

Rohmer hofft , dass die zukünftigen Bewohner sich hier schnell zu Hause fühlen. Die Einrichtung in der Bruderhofstraße stehe in unmittelbarer Nachbarschaft zu anderen Wohnhäusern.

Dieser Standort sei so gewollt, die Einrichtung wolle Teil des Quartiers sein. Sie sei froh, dass die Anwohner dem Wohnangebot offen begegneten und seinen inklusiven Ansatz unterstützten.

Arbeiten wird hier im Haus Bruderhofstraße ein dreißigköpfiges multiprofessionelles Team. Noch sind im Augenblick viele Stellen nicht besetzt. Gesucht werden noch pädagogische Fachkräfte, wie zum Beispiel Heilerziehungspfleger und Erzieher, und Fachkräfte und Helfer aus der Alten-, Gesundheits- und Krankenpflege. Auch Ausbildungs- und Praktikantenplätze stehen zur Verfügung.

Es sei eine spannende Arbeit, ist Rohmer überzeugt: „Kein Job wie jeder andere“. Sie freue sich auf engagierte neue Mitarbeiter und viele Bewerbungen.

Kontakt: Liebenau Teilhabe gemeinnützige GmbH, Ursula Rohmer (Einrichtungsleitung),

Tel. 07731/9126890, Email ursula.rohmer@stiftung-liebenau.de und

http://www.stiftung-liebenau.de/teilhabe