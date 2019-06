von Manuela Fuchs

Sie hat sich im Wahlkampf sehr engagiert und es ist ihr auf Anhieb gelungen, mit 4669 Stimmen die drittmeisten Stimmen auf der Liste der Grünen zu bekommen. Sie baute zusammen mit zwei weiteren neuen Mitgliedern die Position ihrer Partei im Stadtrat aus, nun sind die Grünen ab sofort mit sechs statt wie bisher drei Stadträten vertreten. Regina Henke geht also mit vielen Wählerstimmen im Rücken in den neuen Gemeinderat. Wer ist die neue Rätin?

Buchhändlerin und Romanistin

Regina Henke wurde 1962 in Eppstein im südhessischen Main-Taunus-Kreis geboren, ist hier in Friedingen aufgewachsen und in Singen zur Schule gegangen. Nach dem Abitur am Hegau-Gymnasium und einer Ausbildung zur Buchhändlerin bei der Buchhandlung Greuter studierte sie Romanistik in Tübingen. Anschließend war sie im Co-Managementbereich eines Stuttgarter Sprachreiseunternehmens tätig.

1998 kam Tochter Isabella zur Welt. Henke kehrte nach Singen zurück und arbeitet dort wieder in ihrem erlernten Beruf als Buchhändlerin. Seit 2018 ist sie in der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit im Wahlkreisbüro der Grünen-Landtagsabgeordneten Dorothea Wehinger tätig.

Durch ihr Studium fühlt sie sich auch Tübingen immer noch verbunden. Sie beeindruckt, was OB Boris Palmer in Sachen Klimaschutz in vorbildlicher Weise auf die Beine stelle. Wenn ihre Zeit es zulässt, engagiert sich die Naturliebhaberin und leidenschaftliche Gärtnerin auch im sozialen Bereich. 2016 wurde Henke Mitglied bei den Grünen und ließ sich im Singener Ortsverband in den Vorstand wählen. Dort konnte sie ihr politisches Know-How vertiefen und die Strukturen mitorganisieren.

In der Cano-Bürgerinititive engagiert

Dass es 2016 zu einem Bürgerentscheid über das geplante Einkaufszentrum Cano kam, „war das Ergebnis der Aktivitäten der Bürgerinitiative Für Singen, die das geplante Einkaufszentrum so nicht wollte“, sagt Henke. „Als Sprecherin der Bürgerinitiative habe ich erlebt, was man als Bürger der Stadt bewegen kann, wenn man für seine Überzeugung öffentlich einsteht und das zur Diskussion stellt.“

Zwar fiel der Bürgerentscheid nicht so aus wie erhofft, aber statt sich entmutigen zu lassen, fühlte Henke sich darin bestärkt, sich nun gerade weiter kommunalpolitisch zu engagieren. Dafür schien ein Platz im Gemeinderat der richtige Ort zu sein, um etwas bewegen zu können. „Ich möchte mich als Ansprechpartnerin aller Bürger für ein gutes soziales Miteinander in Singen einsetzen“, sagt Henke.

Gespräche über Politik gehörten in der Familie schon immer dazu

„Mein Mann und unsere Tochter haben mich in meiner Entscheidung immer bestärkt und unterstützt“, erklärt sie. „Gespräche über Gesellschaft und Politik gehörten in unserer Familie schon immer dazu.“ Trotz der neuen Herausforderung kommt das Privatleben nicht zu kurz. „Mein Mann ist Künstler“, lässt Regina Henke wissen, „wir haben nie unterschieden zwischen Arbeit und Freizeit – wenn man etwas mit Herzblut macht, dann denkt und lebt man nicht in Feierabend-Kategorien. Zeit für gemeinsame Unternehmungen finden wir immer.“