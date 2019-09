von Sandra Baindl

Erst im vergangenen Jahr ist Ramona Halmer nach 13 Jahren in ihre alte Heimat Singen zurückgekehrt. Nur wenig später, im Mai diesen Jahres, wählten die Singener sie dann mit 2896 Stimmen als Vertreterin der Freien Wähler in den neuen Gemeinderat. Ein Ergebnis, das die 33-Jährige selbst etwas überraschte, aber auch sehr freute.

In Singen geboren und aufgewachsen, verließ Ramona Halmer nach ihrem Abitur am Friedrich-Wöhler-Gymnasium die Stadt unter dem Hohentwiel, um im Saarland Medizin zu studieren. Dreizehn Jahre verbrachte sie dort, doch Singen blieb immer ihre Heimat. Das lag nicht nur an ihren Eltern, die in Singen leben, sondern auch an ihrem Freundeskreis, der hier all die Jahre erhalten blieb. Und so entschied sie 2018, ihre Facharztausbildung zur Neurologin im Hegau fortzusetzen. Seitdem arbeitet sie in den Schmieder-Kliniken in Gailingen und wird ihre Ausbildung im kommenden Jahr beenden.

Balanceakt zwischen Job und Familie

Schon bald nach ihrer Rückkehr in den Hegau regte sich bei der Ärztin der Wunsch, sich kommunalpolitisch zu engagieren. Ihr Ziel ist es, an der Entwicklung ihrer Heimatstadt mitzuwirken und sich einzubringen. Singen habe, so ihr Eindruck, schon eine sehr gute Entwicklung mitgemacht. Man merke, es tue sich etwas. Doch dies müsse noch weitergehen. Bei den Freien Wählern fühlte Ramona Halmer sich von Anfang an gut aufgehoben. Insbesondere die Bürgernähe der Partei überzeugte sie.

Die Medizinerin hat keine spontane Erklärung dafür, dass ihre erste Kandidatur zum Gemeinderat gleich erfolgreich war. Eine Mischung aus mehreren Faktoren sei es wohl gewesen. Sicherlich spiele ihr Beruf als Ärztin eine Rolle, da vielen Menschen genau wie ihr Gesundheitsfragen, wie zum Beispiel eine gute hausärztliche Versorgung, besonders wichtig seien. Vielleicht habe auch ihr Alter und die Tatsache, dass sie als berufstätige Mutter eines Dreijährigen den Balanceakt zwischen Job und Familie täglich selbst miterlebe, dazu geführt, dass sich gerade jüngere Menschen durch sie gut vertreten fühlten.

Für sie spielt das Alter keine Rolle

Dem Umstand, dass sie mit 33 Jahren das jüngste Gemeinderatsmitglied ist, misst Ramona Halmer selbst keine besondere Bedeutung bei. Für sie spiele auch das Alter der anderen Ratsmitglieder keine Rolle. Vielmehr sehe sie es als Vorteil an, als junge Mutter eine neue Sicht der Dinge in den Gemeinderat zu bringen. Sie selbst sei in der glücklichen Lage, dass alle Großeltern vor Ort seien und sich auch um den Enkel kümmern könnten. Dies sei bei vielen Familien anders.

So sieht sie es als eine der Aufgaben des Gemeinderates an, die passenden Gegebenheiten zu schaffen, damit es auch anderen Eltern besser gelingt, Job und Familie unter einen Hut zu bringen. Viel Arbeit gab es für die neuen Gemeinderatsmitglieder bislang noch nicht.

Immer ein offenes Ohr für die Bürger

Nach einer konstituierenden Sitzung im Juli ging es erst einmal in die Sommerpause. Doch zukünftig wird Ramona Halmer die Freien Wähler in den Ausschüssen für Kultur, Schule und Sport sowie Familien, Soziales und Ordnung vertreten. Dabei ist sie froh, dass sie ihre Dienstpläne in der Klinik mit den Sitzungsterminen des Gemeinderates abstimmen kann.

Die junge Gemeinderätin freut sich auf ihre neue Aufgabe und ist gespannt, was sie erwartet. Sie wünscht sich einen engen Austausch zwischen Gemeinderat und Stadtverwaltung. Und gleichzeitig hofft sie, dass die Singener den Kontakt mit den Freien Wählern suchen, denn diese hätten immer ein offenes Ohr für die Bürger der Stadt.