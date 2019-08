von Sandra Baindl

Mit Christa Bartuschek ist eine überzeugte Sozialdemokratin in den Singener Gemeinderat eingezogen. 3334 Stimmen konnte die 62-Jährige für sich verzeichnen und ist damit eines von sechs Mitgliedern der SPD-Fraktion. Bartuschek bezeichnet sich selbst als „schon immer politischer Mensch“. Dabei schlägt ihr Herz eindeutig links. Die SPD unter Willy Brandt habe sie überzeugt. Und auch in ihrer täglichen Arbeit zeigt sich ihr politisches Interesse. Die gelernte Anästhesie- und Intensivfachpflegerin, die ihre Ausbildung in den 1970er Jahren damals noch an der Klosterschule des Singener Krankenhauses absolvierte, ließ sich dort 2012 zum ersten Mal für den Betriebsrat aufstellen. Inzwischen ist sie Betriebsratvorsitzende des Gesundheitsverbundes des Landkreises Konstanz. Die Vertretung von Arbeitnehmern und ihren Rechten habe sehr viel mit Politik zu tun, weiß sie aus ihrer Berufspraxis. Dort erlebe sie auch, wie sich die Gesellschaft immer weiter verändere. Fachpflegemangel, Integration von ausländischen Mitarbeitern, verändertes Rollenverständnis von Mann und Frau, Work-Life-Balance seien Themen, die die Mitarbeiter des Klinikverbundes tagtäglich beschäftigen. Das Thema Integration ist ihr dabei besonders wichtig. Abgrenzung sei kontraproduktiv. Bei ihrer Arbeit im Krankenhaus sei sie vielen ausländischen Mitbürgern begegnet. Sie habe die Erfahrung gemacht, dass man dabei sehr viel voneinander lernen könne und einem ohne diesen Kontakt viel entgehe.

Fehlende Radwege sind für sie ain Aufregerthema

Bartuschek freut sich auf die neue Aufgabe im Gemeinderat und darauf, Neues zu lernen. „Geht nicht, gibt‘s nicht“ – so scheint ihr Motto zu lauten. Die Schwerpunkte ihrer Arbeit im Gemeinderat sieht sie bei der Stadtentwicklung, der Schaffung von bezahlbarem Wohnraum, der Kinderbetreuung, dem ÖPNV und dem Klimaschutz. Ein Thema beschäftigt die neue Gemeinderätin als regelmäßige Radfahrerin außerdem besonders: Singens fehlende Radwege. Dass man die Stadt von Ost nach West nicht auf einen sicheren Radweg durchqueren kann, ist für sie ein richtiger Aufreger. Hier müsse dringend für Abhilfe gesorgt werden. Sie freut sich, dass mit insgesamt neun neuen Mitgliedern frischer Wind in den Gemeinderat kommt und Neues entstehen kann. Dass Neulinge auch mal anstrengend sein können, gehöre dazu. Aber sie ist sich sicher, dass die Herausforderungen gemeinsam zu schaffen sind.

Für Bartuschek sind Kommunalwahlen immer Persönlichkeitswahlen. Sie ist froh, dass es dem Führungstrio der Singener SPD mit Hans-Peter Storz, Regina Brütsch und Walafried Schrott bei der Wahl im Mai gelungen ist, die Verluste der SPD im Gegensatz zur anderen großen Volkspartei gering zu halten. So musste die SPD nur einen Sitz Verlust verzeichnen. Und auch das spezielle Reißverschlussverfahren der SPD, bei dem zur Wahl immer abwechselnd ein Mann und Frau aufgestellt wurden, fand die Sozialdemokratin eine gute Sache.

Harte Kritik an der Bundes-SPD

Mit der aktuellen Politik der Bundes-SPD geht Bartuschek allerdings hart ins Gericht. Diese hätte sich nie auf eine große Koalition einlassen sollen. Dort würden zu viele Kompromisse gemacht und ein zu hoher Preis dafür bezahlt. Die Partei müsse sich wieder auf ihre Kernkompetenzen besinnen. Wo andere den Juso-Vorsitzenden Kevin Kühnert als störenden Revolutionär ansehen, legt er ihrer Meinung nach den Finger in die Wunde der SPD. Die etablierten Parteien hätten noch Arbeit vor sich. Und so zollt sie gleichzeitig den Grünen Respekt dafür, dass sie es geschafft haben, insbesondere junge Menschen zu mobilisieren. Sie hätten mit Maßnahmen wie zum Beispiel der Einführung einer Doppelspitze Signale gesetzt. Junge Menschen trauten sich nun immer öfter, eine politische Meinung zu haben und sie zu äußern.

Unverständlich ist es ihr daher, warum viele Menschen nicht die Chance nutzen, ihre Meinung kundzutun. Die Wahlbeteiligung von nur 43 Prozent bei der Gemeinderatswahl habe sie entsetzt und beschämt. So würde ein hohes Gut wie das Wahlrecht und die freie Meinungsäußerung mit Füßen getreten.