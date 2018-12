von SK

Nachdem die Polizei in der Nacht auf Samstag, 15. Dezember, umfangreiche Kontrollen im Singener Industriegebiet durchgeführt hat, hat die Pressestelle Bilanz gezogen. In einer Mitteilung an die Medien spricht die Polizei von 15 Betäubungsmittelaufgriffen, sowie von vier Autofahrern, die unter Alkohol- und zwei, die unter Drogeneinwirkung unterwegs waren. Zwei der angehaltenen Verkehrsteilnehmer seien nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis gewesen.

Neben Zivilkräften der beim Polizeirevier Singen angesiedelten Ermittlungsgruppe Rauschgift nahmen an den Fahndungsmaßnahmen zehn Beamte der Verkehrspolizeidirektion Sigmaringen, zehn Beamte des Polizeireviers und der umliegenden Dienststellen sowie zwei Polizeihundeführer teil. Bei drei in der Georg-Fischer-Straße und im Pfaffenhäule temporär eingerichteten stationären Kontrollstellen wurde ein besonderes Augenmerk auf die Verkehrstüchtigkeit der Verkehrsteilnehmer gelegt, während mobile Kräfte an verschiedenen Örtlichkeiten ebenfalls Überprüfungen von Personen und Fahrzeugen durchgeführt hätten, heißt es in der Pressemitteilung weiter.

Gegen fünfzehn Personen, bei denen Cannabisprodukte, Amphetamine oder Ecstasy aufgefunden wurden, werde nun wegen Betäubungsmittelstraftaten ermittelt.