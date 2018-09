von Marla Hanenberg

Bald ist es wieder soweit: Die Schulglocken ertönen und nach der langen Sommerpause beginnt für die Schüler das neue Schuljahr. Gerade, um im Abschlussjahr bestmögliche Ergebnisse und Noten zu erzielen, nutzen eine große Zahl Singener Schüler in den Sommerferien Nachhilfeangebote mehrerer privater Anbieter. Doch wie genau läuft eine solche Nachhilfestunde ab? Wir haben uns bei dem Nachhilfedienst "Lernen mit Her(t)z" umgesehen.

Fünf Schüler verschiedener Altersgruppen sitzen in einem großen Raum und grübeln über ihren Aufgaben. Ausgestattet ist der Raum mit vielen Schulbüchern und einem roten Plüsch-Elefanten. Ruhe und Konzentration liegen in der Luft. Die einen lernen englische Grammatik, die anderen brüten über Mathe-Aufgaben.

Vorbereitung aufs neue Schuljahr

Nicole Lembke hilft und gibt Tipps zu verschiedenen Lernmethoden. "Das ist mein Trick 17", erklärt sie einer Schülerin. "Wohl eher Trick 18, Trick 17 haben wir doch gestern schon gelernt", kontert die elfjährige Schülerin und schmunzelt.

In jedem der Klassenräume steht ein Maskottchen, so soll gerade für die jungen Schüler eine freundliche Lernatmosphäre kreiert werden. Bild: Marla Hanenberg | Bild: Marla Hanenberg

Die Schüler der heutigen Stunde gehen alle auf unterschiedliche Schulen und besuchen von der fünften bis zur zehnten jede Klassenstufe. Jetzt, eine Woche vor Schulbeginn, wiederholen sie den Stoff des alten Schuljahres, um möglichst gut vorbereitet ins neue Schuljahr zu starten.

Arbeit in Kleingruppen und im Einzelunterricht

Rafaela kommt in die sechste Klasse, wird aber schon seit der Grundschule von Lernen mit Her(t)z begleitet. "Früher hatte ich nicht so gute Noten, jetzt schreibe ich fast nur noch Zweier", erzählt sie stolz.

Die Schüler können, je nach Bedarf, ein bis dreimal die Woche zum Unterricht kommen und ihr Pensum nach Wunsch reduzieren oder erhöhen. In Kleingruppen oder auch im Einzelunterricht arbeiten sie an ihren Noten und versuchen Unklarheiten beseitigen.

Adrian tippt in seinen Taschenrechner, er ist 13 Jahre alt und besucht ab nächster Woche die achte Klasse der Hohentwiel-Gewerbeschule. "Am Anfang wollten nur meine Eltern, dass ich in die Nachhilfe gehe, heute gehe ich selber gerne", berichtet er zufrieden.

Motivation zum Lesen

Die Schüler arbeiten ruhig und konzentriert, nur bei Fragen oder Unverständlichkeiten melden sie sich zu Wort. Nicole Lembke kennt ihre Schüler, denn diese werden wöchentlich immer von den gleichen Lehrkräften betreut. "Ich werde hier täglich gefordert, das ist ein tolles Gefühl. Der Beruf macht mir auch deshalb wahnsinnig viel Spaß, weil man nie stillsteht", sagt Lembke.

Fleißig am Grübeln: Die Schüler arbeiten konzentriert und freuen sich über jeden Erfolg. Bild: Marla Hanenberg | Bild: Marla Hanenberg

Sie hat Lehramt studiert und unterrichtet Englisch, Mathe, Deutsch, Betriebswirtschaftslehre und Latein. Um die Schüler zu motivieren, gibt es für jeden Schüler ein Heft, in dem er Stempel für Fleiß, gute Noten oder gute Arbeit sammeln kann. "Wir verschenken dann oft Bücher, um die Schüler auch zum Lesen zu motivieren", so Lembke.

"Nachhilfe ist keine Schande, sondern eine Chance"

"Wichtig ist es uns auch, den Kindern durch das Lernen mehr Selbstvertrauen auf den Weg zu geben", betont Petra Hertzsch, Geschäftsleiterin des Nachhilfedienstes. Die Kommunikation zwischen Schule, Nachhilfe-Einrichtung und dem Elternhaus seien wichtig: "Wir wollen den Problemen der Schüler auf den Grund gehen", erklärt die Sozialpädagogin. Grundschüler kommen ebenfalls vermehrt in den Nachhilfeunterricht, häufig auch Kinder mit Migrationshintergrund. "Nachhilfe ist keine Schande, sondern eine Chance", sagt Hertzsch.

Das Lernen in den Ferien bei privaten Nachhilfefirmen hat Konjunktur. Neben dem Anbieter Lernen mit Hertz sind auch andere erfolgreich. Der Nachhilfedienst Studienkreis Singen hat Ferienangebote wegen steigender Nachfrage ausgebaut. Auch der Nachhilfedienst School 4 School berichtet von einem „rappelvollen“ Programm. School 4 School-Leiterin Annie Erlenburg beobachtet: „Nachhilfe ist nicht mehr peinlich.“ Der Studienkreis bot eine Intensivwoche für Mathe, Deutsch, Englisch und Französisch, zudem Kurse auch für die restlichen Ferienwochen. School 4 School hat ein zweiwöchiges Sommerferienprogramm mit offenem Unterricht. Auch gute Schüler sind dabei: Zu den Nachhilfediensten kommen nicht mehr nur Schüler, die dringend schlechte Noten aufbessern müssen. Auch Jugendliche mit eigentlich nicht schlechtem Zeugnis wollen an ihrem Wissen feilen – etwa, wenn sie sicherstellen wollen, dass sie später ein Numerus-Clausus-Fach studieren können. Annie Erlenburger von School 4 School beschleicht indes durchaus auch die Sorge, dass bei Schülern selbst gemachter Druck überhand immer öfter vorkommt: "Viele haben Angst, später keinen passenden Studienplatz zu bekommen." Sie habe schon Schüler beruhigen müssen, dass sie für ihr Studienfach eben keinen 1,0-Schnitt bräuchten. (das)

