von Katja Fuchs

Ein wenig einsam, aber sehr idyllisch liegt der Magdalenenhof hinter Hilzingen. Er ist umgeben von Feldern mit Himbeeren, Birnenbäumen und nicht zuletzt mit reihenweisen Apfelbäumen. Einige der Äpfel sind schon gepflückt, manche sind gerade reif und andere brauchen noch ein paar Wochen. Die Ernte hat schon Mitte August angefangen. Das ist ziemlich früh, denn normalerweise geht sie von September bis Ende Oktober.

Fünf Saisonkräfte sind in dieser Zeit damit beschäftigt, die Äpfel von etwa 13 000 Bäumen zu pflücken. "Durch den sehr heißen Sommer waren die Früchte früher reif. Weil sie weniger Wasser hatten, sind sie außerdem ein bisschen kleiner, aber es sind trotzdem etwa gleich viele wie sonst auch", berichtet Thomas Hägele. Das gleiche gilt auch für andere Früchte, wie zum Beispiel Birnen.

Ein Sommer wie keiner

Der Magdalenenhof ist seit über 60 Jahren im Besitz der Familie. Hägele hat als Landwirt schon viele Sommer erlebt, aber an einen so heißen kann er sich aus den letzten zehn Jahren nicht erinnern. Was ihm dieses Jahr Sorgen macht, ist die Lagerung der Äpfel. "Es gibt Frühäpfel, wie Delbar und Gravensteiner, die als erste gepflückt werden und nicht lange aufgehoben werden können. Die späteren Sorten, wie Elstar, Gala und Jonagold, sind zum Lagern geeignet."

Dazu kommen sie in sogenannte CA-Lager: CA steht für "controlled atmosphere", also "kontrollierte Atmosphäre". In diesen Kühlkammern liegt der Sauerstoffgehalt nur bei 1,5 Prozent, wodurch die Äpfel besonders lange haltbar sind. "Manche Äpfel vom letzten Jahr haben bis in die neue Saison hinein gehalten", erklärt Hägele.

Diesmal wenig Probleme mit Schädlingen

Ob das dieses Jahr auch der Fall sein wird, ist die Frage. "Mit Schädlingen hatten wir dieses Jahr durch die Trockenheit wenig Ärger. Dafür gibt es aber andere Probleme, die sich möglicherweise erst im Nachhinein bemerkbar machen. Es kann sein, dass die Äpfel durch die Wetterbedingungen von diesem Sommer anfälliger für Lagerkrankheiten sind. Die hiesigen Apfelbäume sind die extreme Hitze nicht gewohnt."

2018 mit seinen Hitzewellen gilt grundsätzlich als ein besseres Jahr für Äpfel, als das vergangene Jahr mit seinen frostigen Temperaturen. "Die Kälte hat 2017 einen Großteil der Ernte zerstört. Nur 10 Prozent sind übrig geblieben." Da lässt sich nur hoffen, dass es dieses Jahr nicht im Nachhinein noch zu bösen Überraschungen kommt.

Äpfel sind wegen der langen Trockenheit kleiner als sonst

Auch Christoph Schmal vom Waldhof in Mühlhausen hat mit der Apfelernte gerade alle Hände voll zu tun. Bei ihm ging es auch eine Woche früher los als sonst. Im Moment werden unter anderem gerade die Sorten Elstar und Gala geerntet.

Schmal sagt ebenfalls: "Die Früchte sind dieses Jahr insgesamt kleiner." Schuld sei die Trockenheit. "Die Ertragseinbuße liegt dieses Jahr in etwa bei 20 Prozent. Einige Bäume haben wir bewässert, aber wir haben keine großen Bewässerungsanlagen für alle. Sommer wie dieser sind hier schließlich nicht die Regel."

Auch die Obstbauern spüren den Klimawandel

Wer weiß, ob es so bleibt. Zwei Jahre in Folge mit extremen Wetterbedingungen. Bedeutet das Anlass zur Sorge? "Das Klima ändert sich, keine Frage", so Schmal. "Es gibt kaum noch einen normalen Landregen, wie man das früher kannte. Wenn, dann kommt das Wasser in starken Schauergüssen runter, die so schnell vom Boden gar nicht aufgenommen werden können."

Wie sich der Klimawandel entwickelt und welche neuen Herausforderungen er den Landwirten auferlegt, ist also auch im Obstbau ein wichtiges Thema.

Die Betriebe Die Apfelernte ist in vollem Gange. Diesen Sommer stiegen die Temperaturen auf fast 40 Grad, und es gab Dürre auf den Feldern. Thomas Hägele und Christoph Schmal sind zwei Landwirte, die betroffen sind. Der Magdalenenhof in Hilzingen von Familie Hägele ist ein lokaler Obstbaubetrieb mit Hofladen und Brennerei. Zu den Produkten gehören Äpfel, Birnen, Beeren, Steinobst und eigene Obstbrände, sowie Apfelsaft, Most und Süßmost. Der Waldhof der Familie Schmal in Mühlhausen hält Rinder und produziert Äpfel, Birnen und Getreide. Christoph Schmal, Diplomkaufmann, ist nun als Landwirt ins Geschäft der Familie eingestiegen und will den Hof in den nächsten Jahren ausbauen. (kfu)

