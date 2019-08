von SK

In der Romeiasstraße ist es zu einem Wasserrohrbruch gekommen. Das schreibt die Stadt Singen in einer Pressemitteilung. Die Reparatur sei nur unter einer Vollsperrung möglich und finde von Dienstag, 6. August, ab 22 Uhr bis Mittwoch, 7. August, voraussichtlich 8 Uhr statt. Aufgrund des engen Zeitfensters wird nur eine Tragschicht eingebaut, heißt es in der Pressemitteilung weiter. Der Deckeneinbau erfolge zu einem späteren Zeitpunkt. Eine Umleitungsstrecke werde ausgeschildert.