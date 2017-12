Singen Nach den Feiertagen geht das große Umtauschen los

Schöne Bescherung: Wenn Weihnachtsgeschenke nicht den Geschmack treffen, kann Tauschen helfen. Die Tendenz ist allerdings seit längerem rückläufig.

Weihnachten ist vorbei, und die Geschenke sind ausgepackt. Bei so manch einem hat sich das Christkind jedoch vergriffen. Da hilft dann nur noch eins: umtauschen. In der Singener Innenstadt sind nach den Feiertagen etliche Kunden unterwegs. Der SÜDKURIER fragte Passanten zum Thema Umtauschstress nach Weihnachten.

"Es geht also um Geschenke, die höchstens zum Schrottwichteln dienen?", scherzt Andrea Bechler, 50, aus Singen. Dieses Problem kennt sie nicht aus eigener Erfahrung. "Wir schenken uns nicht viel in der Familie. Und wenn dann etwas nicht passt, wird es eben passend gemacht. Ich gehe jetzt gleich eine Uhr enger machen lassen, die ich zu Weihnachten bekommen habe." Mit einer Uhr ist das kein Problem. Aber wie sieht es mit Kleidungsstücken aus? Die Änderungsschneiderei ist nicht immer die beste Option. "Wenn etwas viel zu groß oder zu klein ist, dann bleibt einem wohl nichts anderes übrig, als es umzutauschen", überlegt Beate Klink-Schmelzer, 52, aus Bodman. "Aber so etwas passiert uns selten. Wir überlegen uns auch gerne etwas Besonderes. Mein Mann weiß, dass ich eine bestimmte Gesichtsmaske sehr gerne mag", sagt sie und lehnt sich an seine Schulter, "und er hat sie mir in zehn Zehner-Packungen geschenkt und jede einzeln verpackt." Ja, sich vorher zu erkundigen, was der Beschenkte sich wünscht, beugt stressigen Umtauschaktionen vor. Das weiß auch Siegfried Volmer, 47, aus Singen: "Ich musste noch nie etwas umtauschen. Bei uns spricht man sich nämlich vorher ab. Auf diese Weise gibt es zwar keine Überraschungen, aber eben auch keine Dramen.

" So geht es auch Anja Klöters, 36, aus Singen. "Man fragt vorher einfach nach, was die anderen sich wünschen. So machen das alle in unserer Familie, und deswegen bin ich heute auch zum Glück nicht wegen Umtausch-Geschäften in der Stadt, sondern nur weil unsere Christbaum-Spitze kaputt gegangen ist", erklärt sie und zieht einen schönen, neuen Stern aus der Tasche. "Aber allen, die ein unpassendes Geschenk bekommen haben, ist nur zu raten, dass sie ehrlich zu dem Schenkenden sind, damit es keinen Ärger gibt." Auch Bernd Rete, 63, aus Rielasingen, hat dieses Jahr keinen Umtauschstress. "Wir schenken uns nichts mehr. Ab einem gewissen Alter hat sich somit auch das Thema Umtausch von allein erledigt."

Die Tendenz weg von der Umtauschflut ist etwas, das auch den Geschäften sehr entgegenkommt. "Die Leute tauschen tatsächlich immer weniger um", stellt auch Bettina Kornmayer, Geschäftsführerin von Heikorn, fest. "Das liegt daran, dass heute öfter Gutscheine verschenkt werden. Das ist die beste Variante." Über diesen Trend freut sich auch Klaus-Peter Wentzel, der die Möbel-Braun Filiale in Singen leitet. "Möbel werden bei uns natürlich selten umgetauscht, aber in den Bereichen Haushalt, Porzellan und Geschenkartikel kam das schon hin und wieder vor", erinnert er sich. "Aber die Zahlen sind stark rückläufig. Dieses Jahr ist nach Weihnachten nun erfreulicherweise nicht mehr los, als an einem normalen Samstag."

Es zeigt sich, dass Fehlkäufe und Umtausch-Aktionen nach Weihnachten seltener werden. Die Singener sprechen sich vorher ab oder greifen in weiser Voraussicht zum Gutschein. Für viele von ihnen scheint das Thema Geschenke auch nicht die Hauptrolle an Weihnachten zu spielen. Die Entwicklungen sind damit alles in allem recht erfreulich.

Umsatzstarke Zeit

Das Weihnachtsgeschäft im November und Dezember ist für den Einzelhandel, auch in Singen, eine wichtige Zeit. Rund 15 Prozent des Jahresumsatzes wird in diesen beiden Monaten gemacht. Doch für die Kunden geht der echte Einkaufsstress oft erst nach Weihnachten los, nämlich mit dem Umtausch ungeliebter Gaben. Es zeigt sich jedoch eine tendenzielle Rückläufigkeit in Sachen Umtausch-Geschäfte.