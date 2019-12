von SK

In einer Pressemitteilung schreibt die Polizei, dass die Räumlichkeiten des Polizeireviers Singen von Flöhen befreit und gereinigt wurden. Nun könne das Gebäude wieder betreten werden.

Singen Diese Übeltäter sind nur ein Paar Millimeter groß: Trotzdem legen sie mit einem Schlag das komplette Singener Polizeirevier lahm

Die Beamten des Streifendienstes haben bereits seit 14 Uhr am Freitag ihren Dienst aufgenommen, auch die Polizeihundeführerstaffel hat am Nachmittag wieder ihre Räume bezogen. Der Bezirksdienst und der Kriminaldauerdienst folgen - sie werden spätestens am Montag wieder regulär ihren Dienst in Singen verrichten, schreibt die Polizei.