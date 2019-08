Den großen Wasserrohrbruch am Mittwoch in der Schlachthausstraße, der durch die Bauarbeiten der Bahn an der Eisenbahnbrücke ausgelöst wurde, haben die Monteure der Stadtwerke in den Griff bekommen und die Leitung vom Wasserversorgungsnetz abgekoppelt.

Der normale Wasserdruck sei bereits wieder hergestellt, denn die Hochbehälter, in dem Trinkwasser vorgehalten wird, habe noch einen ausreichenden Wasserstand und werden aktuell weiter befüllt.

Durch den Druckabfall könnten sich aber Partikel in den Rohrleitungen gelöst haben. Dies könne zu Eintrübungen des Wassers führen können, sei gesundheitlich jedoch unbedenklich.

Hier finden Hausbesitzer den Rückspülfilter der Hauswasserversorgung. | Bild: Stadtwerke Singen

„Bei einer Rohrnetzspülung, die wir hin und wieder durchführen, entsteht dieser Effekt auch“, erklärt Stadtwerke-Chef Markus Schwarz. Wichtig sei, die in den Häusern befindlichen Rückspülfilter zu überprüfen und zu reinigen, denn dort können die gelösten Partikel den Filter zusetzen und das wiederum führt zu einem Druckabfall im jeweiligen Haus. Singens Ortsteile seien von dem Vorfall nicht betroffen.