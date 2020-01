von SK

Der 20 Jahre alte Mann, der, wie vom SÜDKURIER berichtet, am Donnerstagmittag mit einem in Tübingen gestohlenen Auto auf der Autobahn 81 vor der Polizei geflüchtet und nach einem Unfall vorläufig festgenommen worden ist, befindet sich mittlerweile in Untersuchungshaft.

Der Mann wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Tübingen am Freitagnachmittag beim Amtsgericht Tübingen dem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ den beantragten Haftbefehl und setzte ihn in Vollzug. Das teilt die Polizei in einer Pressemitteilung mit.