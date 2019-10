Wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt die Polizei gegen einen 25-jährigen Mann, der in der Nacht zum Sonntag gegen 3 Uhr in einer Diskothek in der Otto-Hahn-Straße ein Cocktailglas ins Gesicht eines 21-Jährigen geschlagen haben soll und diesem dadurch Verletzungen zugefügt hat. Nach bisherigen Erkenntnissen war es zuvor zum Streit gekommen, als der 25-Jährige die Freundin des 21-Jährigen angesprochen hatte, so die Polizei. Die Mitarbeiter der Security hielten den Beschuldigten bis zum Eintreffen der verständigten Polizei fest. Ein Atemalkoholtest zeigte beim 25-Jährigen über eine Promille an. Hinweise bitte an das Polizeirevier Singen, (0 77 31) 888-0.