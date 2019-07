Freude und Leid liegen beim Betriebsrat des Kühltürme-Herstellers Gohl KTK nah beeinander. In den vergangenen Monaten gab es einige Gründe für lange Gesichter: Ein Großteil der Produktion wurde nach Durmersheim nahe Karlsruhe verlegt, langjährige Mitarbeiter sollten mit einer Abfindung von maximal 5000 Euro verabschiedet werden. Inzwischen können Michael Kost und Roger Kersken vom Betriebsrat zumindest wieder lächeln: Mit Hilfe einer Einigungsstelle verständigten sich Betriebsrat und Arbeitgeber nach vier Sitzungen auf eine Abfindung in Höhe von bis zu 50 000 Euro. Außerdem beginnt mit dem Umzug nach Radolfzell ein neues Kapitel: Die Produktion in Gohl KTK in Singen ist Geschichte, der sogenannte After Sales Bereich in Radolfzell soll Zukunft haben.

Zehnmal so hohe Abfindung erreicht

Wochenlang haben sie gerungen, Anfang Juli haben Betriebsrat und Geschäftsführung einen Sozialplan unterschrieben. „Nach zähem Ringen ist die Abfindung nicht mehr bei 5000 Euro gedeckelt und damit einigermaßen vertretbar“, sagt Michael Kost. Im Februar waren die Verhandlungen gescheitert, nach vier Treffen mit der Einigungsstelle gebe es nun dieses Ergebnis. Ursprünglich habe der Betriebsrat ein Bruttogehalt pro Beschäftigungsjahr als Abfindung gewünscht, nun erhalten betroffene Mitarbeiter halb so viel. Eine Transfergesellschaft, die die Geschäftsführung zum Jahresbeginn im Gespräch mit dem SÜDKURIER noch begrüßt hatte, gebe es nicht. Sie hätte besonders älteren Mitarbeitern helfen sollen, die Zeit nach Beschäftigungsende zu überbrücken. Aktuell möchte sich die Geschäftsführung nicht äußern.

Nur ein Mitarbeiter wechselt nach Durmersheim

Betroffen sind laut den Betriebsräten rund 20 Mitarbeiter. „Als ich vor 18 Jahren angefangen habe, waren wir fast 140 Mitarbeiter“, erinnert sich Michael Kost. Doch die Zeiten als familiengeführter Marktführer sind bereits seit einigen Jahren vorbei. Seit 2012 gehört Gohl zum französischen Unternehmen Cofinair, seit 2016 gilt das auch für das Schwesterunternehmen KTK. Anfang 2018 dann die Fusion zu Gohl KTK und Ende 2018 die Nachricht der Produktionsverlagerung. In den vergangenen Monaten hätten bereits einige Mitarbeiter die Firma verlassen, berichten die Betriebsräte. Nur ein Produktionsmitarbeiter aus Singen habe das Angebot angenommen, ins rund 200 Kilometer entfernte Durmersheim zu wechseln. Im Mai und Juni habe es Kündigungen gegeben, nachdem eine in der Vergangenheit ausgehandelte Beschäftigungsgarantie endete.

Neue Büros im RIZ bereits bezogen

Weil die Produktion von Singen nach Durmersheim verlagert wurde, waren die bestehenden Firmengebäude in der Straße Pfaffenhäule im Singener Gewerbegebiet zu groß geworden. Bei der Suche nach Büroflächen wurde der Kühlturm-Produzent fündig im Radolfzeller Innovationszentrum. Rund 20 Mitarbeiter werden dort laut Betriebsrat Michael Kost arbeiten. Trotz der zuletzt langen Leidensgeschichte wollen die beiden Betriebsräte positiv in die Zukunft blicken: „Wir bleiben da“, sagt Roger Kersken entschlossen. Es bleibe abzuwarten, wie sich der Standort Radolfzell entwickelt.