Veröffentlicht am 29. Juli 2019

Mehrstündige Sperrung der Bundesstraße B34 am Wochenende

Spezialunternehmen muss tonnenschwere Ladung aus dem Weg räumen

Nur durch großes Glück entstand bei der Havarie kein Fremdschaden Ein Betontransporter mit Wechselladessystem hat im Kreisverkehr der Bundesstraße B34 beim Singener EKZ die beladene Trommel verloren.| Bild: Rolf Moll

Morgens um sieben soll die Welt noch in Ordnung sein – heißt es. Am Samstag, 27. Juli, war dies am EKZ-Kreisel ganz anders: Bei einem Verkehrsunfall hat ein Betonmischer seine Ladung verloren.In der Kurve hat sich die Mischertommel selbständig