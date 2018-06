Drei Wochen nach dem schweren Bahnunglück, bei dem rund 50 Schafe von der Domäne Hohentwiel von einem Regionalzug erfasst und getötet wurden, ist die Bundespolizeiinspektion Konstanz immer noch mit den Ermittlungen beschäftigt. "Auf die Zeugenaufrufe sind mehrere Hinweise eingegangen", berichtet Christian Werle von der Bundespolizei. "Sie wurden polizeilich eingehend überprüft, führten jedoch bislang zu keinem konkreten Tatverdacht." Nach wie vor werde in alle Richtungen ermittelt. So sei auch ein freilaufender Hund immer noch ein Ermittlungsansatz.

"Für mich ist klar, dass hier ein Hund zugebissen hat"

Diese Vermutung teilt auch der Hohentwielschäfer Michael Thonnet. Zum Beweis dafür fischt er ein Schaf mit einer großen Fleischwunde aus der Herde. "Für mich ist klar, dass hier ein Hund zugebissen hat", sagt er. Im Fell des Tieres klafft ein Loch. Die Wunde heilt langsam. Weniger Glück hatten 51 weitere Schafe, die in den frühen Morgenstunden des 6. Juni vom Seehas erfasst wurden. 49 waren sofort tot, zwei Schafe starben später an ihren Verletzungen. Am 6. Juni verlor Michael Thonnet zehn Prozent seiner Herde. Ihm entstand ein wirtschaftlicher Schaden von rund 8000 Euro, der ihm nicht ersetzt wird.

Hochträchtige Schafe waren in der Unglücksnacht nicht auf der Weide, sondern im Stall. Sie konnten mittlerweile ihre Lämmer zur Welt bringen. | Bild: Tesche, Sabine

Für Hanne Pföst, die die Schäferei auf dem Hohentwiel seit 1998 intensiv mitbetreibt, kommt die emotionale Komponente dazu. "Ich hänge an jedem einzelnen Tier", sagt sie. Das Bild des Grauens mit den vielen toten Schafe auf den Gleisen will ihr nicht aus dem Kopf gehen. Nun haben die Betreiber der Domäne beschlossen, eine Belohnung von 3000 Euro für Zeugen auszusetzen, die Hinweise zur Aufklärung des Unglücks machen können. Wie Michael Thonnet geht Hanne Pföst davon aus, dass ein Hundebesitzer die Kontrolle über seinen Hund verloren hat und dieser dann die Schafe in Panik versetzt und auf die Schienen getrieben hat. Warum eine frische Batterie des Elektrozauns abgehängt wurde, bleibt ein Rätsel. Ebenso, wer die Kosten für den Polizeieinsatz an der Bahnstrecke bezahlt.

Warum die Schafe auf dem Hohentwiel so wichtig sind Rund 550 Schafe sorgen auf dem Singener Hausberg Hohentwiel für die Bewirtschaftung und Pflege des Naturschutzgebietes. Ziel ist die Erhaltung seltener Pflanzen und Tiere Die Domäne: Seit 1998 wurde die Domäne in nachhaltiger Landwirtschaft von Hubertus Both und Hanne Pföst mit einem Team bewirtschaftet. Zur Jahreshälfte übernimmt Schäfer Michael Thonnet den Betrieb. Seine Liebe gilt den ruhigen Merinoschafen.

Das Unglück: Es sei ungewöhnlich, dass die Schafe in der Panik auf die Gleise und nicht in den heimischen Stall gelaufen seien, sagt Michael Thonnet. Die Tierrettung habe bei der Bergung der 49 toten Tieren Großartiges geleistet, sagt Hanne Pföst. Glück hatten Fahrgäste und Personal im Seehas, dass niemand verletzt wurde.

Hinweise: Bisher gibt es nur Vermutungen zum Hergang des Unfalls. Für sachdienliche Hinweise zur Ermittlung des Verursachers (mit Hund) hat die Domäne (Telefon: 0160 412 14 13) jetzt 3000 Euro ausgelobt. Auch die Bundespolizei hofft auf weitere Hinweise unter (0 75 31)12 880 oder der kostenfreien Hotline (0800 6 888 000).

