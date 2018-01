Singen Musikalische Zeitreise in der Singener Stadthalle

Die Pink Floyd-Tributeband Echoes begeisterte das Publikum mit einem knapp dreistündigen Konzert.

Pink Floyd, eine der größten Rockbands aller Zeiten und Meister gigantischer Live-Shows und gewaltiger magischer Klangbilder, werden leider nie mehr in Originalbesetzung zu sehen sein – Keyboarder Richard Wright starb 2008, Ex-Gitarrist und Sänger Syd Barrett, der die Gruppe mitbegründet hatte und bereits 1968 ausgestiegen war, im Jahre 2006.

Die Formation Echoes, Deutschlands erfolgreichste Pink Floyd-Coverband, kam dem Original an diesem Abend vor zirka 700 meist etwas ältereren Zuhörern in der Singener Stadthalle allerdings sehr nahe.

Die Band bot ein knapp dreistündiges Spektakel, das durch aufwendige Lichteffekte, Videoprojektionen und eine perfekt abgestimmte Soundanlage zu einem außergewöhnlichen Live-Erlebnis beitrug. Die Musiker von Echoes zeigten enorme Spielfreude und bewiesen eine hohe musikalische Qualität, was die Zuhörer immer wieder mit langanhaltendem Applaus zu würdigen wussten.

Michaela Kiefer aus Arlen, die mit ihrem Mann und Verwandten das Konzert besuchte und bereits mehrfach das Original gesehen hatte, meinte: " Es ist ein sehr schöner, entspannter Abend und ein besonderer Genuss, diese Musik wieder einmal zu hören, die doch recht selten in den Medien gespielt wird. Das Original bleibt allerdings für mich unerreichbar, ohne die Coverband abwerten zu wollen."

Bekannte Stücke wie " Wish you were here", "Time" oder "Another brick in the Wall", einer der wohl größten Hits aller Zeiten, ließen die glorreiche Ära dieser Superband wieder lebendig werden. Gegen Ende des Konzertes drängte es viele Zuhörer nach vorne zur Bühne, um den Musikern ganz nahe zu sein. Diese bedankten sich mit zwei Zugaben, "Run like Hell" und "Money".

Echoes haben die Erwartungen, die man an eine Pink Floyd-Coverband setzen kann, voll und ganz erfüllt und zollten ihren Helden einen Tribut, der nahezu perfekt inszeniert war. Ein Besucher brachte es beim Verlassen der Halle mit seinem Kommentar auf den Punkt: "bärenstark".