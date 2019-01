von Nicola M. Westphal

Herr Kröger, Das Phantom der Oper ist ein Weltbestseller, eine Romanvorlage, die im Laufe der Jahrzehnte schon mehrfach als Film, Schauspiel und Musical inszeniert wurde. Was ist an der Geschichte so faszinierend?

Es ist in der Tat ein unglaublich tolles Thema und inspiriert Autoren, die Geschichte umzusetzen. Es geht um Liebe, Tragik, Spannung. Es geht auch um das Anderssein. Die Geschichte erwärmt die Herzen.

Wie hebt sich diese Inszenierung von Deborah Sasson und Jochen Sautter von anderen ab?

Deborah Sasson hat als Kind das Buch von Gaston Leroux gelesen und sie war davon begeistert. Mit dieser Inszenierung hält sie sich wesentlich näher an die Romanvorlage als andere. Die Musik, die Deborah Sasson selbst komponierte, beinhaltet zudem bekannte Opernzitate. Webber zum Beispiel hat das optisch entstellte Phantom als geradezu mystisch romantisch und verzweifelt dargestellt. Deborah hat sich auf die wesentlichen Bestandteile der Geschichte fokussiert. Da ist das Phantom nach Persien gegangen, wurde Spezialagent und hat vorsätzlich politische Gegner zur Seite geschafft.

Diese Version wurde nun noch einmal neu inszeniert.

Ja, das stimmt. Es wurde sogar ein neues Lied für meine Rolle, den Perser, geschrieben.

Auch das Bühnenbild ist besonders. Es wird eine minimalistische Requisite und eine interaktive Multimedia-Technik eingesetzt.

Richtig, diese Multimedia-Technik leistet unglaubliches. Mittlerweile ist es so, dass Bühnenbilder immer bombastischer werden. Für eine Tourneeproduktion ist das nur eingeschränkt machbar. Und durch die Multimedia-Technik gibt es ganz neue Möglichkeiten. So kann man mit einzelnen Requisiten ganze Räume entstehen lassen, die das Publikum regelrecht in das mysteriöse Geschehen auf der Bühne eintauchen lassen.

Sie spielen die Rolle des Perser. Warum nicht das Phantom?

Erstens war die Rolle bereits mit Axel Olzinger besetzt und ich wurde für die Rolle des Persers angefragt. Ich denke, dass das eine weise Entscheidung war. In der Vergangenheit hatte ich bereits das Phantom in der Andrew Lloyd Webber Version gespielt. Es wäre nun nicht gut gewesen, diese Rolle, allerdings mit anderem Anspruch und in einer anderen Fassung, zu spielen. Zudem hat mich die eher mystische Figur des Persers mit seinem dunklen, bösen Blick gereizt. Das ist eine ganz spannende Rolle. Und dass er ja in Wirklichkeit einer von den Guten ist, da kommt man erst im Verlauf des Stücks drauf.

Sie waren in der Vergangenheit in vielen Rollen bekannter Webber-Musicals zu sehen. Was fasziniert Sie an Webber?

Man muss in der Tat sagen, Webber ist ein begnadeter Hit-Schreiber. Egal, ob Jesus Christ Superstar, das Phantom, Sunset Boulevard oder Starlight Express – es gelingt ihm immer wieder aufs Neue, gefällige, moderne Evergreens zu komponieren. Und was er sehr gut kann, ist filmmusikalisch zu komponieren. Denn ähnlich wie im Film nutzt er das Musical, um Dialoge und Szenen musikalisch zu unterstreichen.

Apropos Webber: Sie waren der erste deutsche Rusty bei Starlight Express. Würden Sie sich das heute noch zutrauen?

Ich war damals 23 Jahre alt, mittlerweile bin ich 31 Jahre älter. Mit 54 den Rusty zu spielen, das nimmt mir keiner mehr ab. Es gibt so viele wunderbare Rollen, die ich nun in meinem Alter spielen kann. Wobei, ich bin nach wie vor sehr sportlich und trainiert. Das Rollschuhlaufen als solches, das würde ich mir durchaus immer noch zutrauen.

Welche berufliche Herausforderung würde Sie noch reizen?

Eine Herausforderung verwirkliche ich gerade, nämlich die Seiten zu wechseln und Regie zu führen. Ich arbeite an einer Inszenierung von Monty Python. Ansonsten würde ich wahnsinnig gerne eine große TV-Show inszenieren und moderieren, eine Show wie es sie am Broadway gibt. Vielleicht mit dem Titel: Uwe Kröger lädt ein.

Fragen: Nicola M. Westphal