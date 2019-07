von Rolf Hirt

Die Reform „Pastoral 2030“ ist zum Schlagwort in der katholischen Kirche geworden. Welchen Weg zu einer Kirche der Zukunft erwarten die Gläubigen in der Erzdiözese Freiburg? Viele Fragen drängen sich auf, für den Oberministranten Tobias Röhlig aus Worblingen ist das Sein jetzt in der Gegenwart aber genauso wichtig. „Wir haben ein tolles Miteinander unter allen Ministranten in der Seelsorge Aachtal, und wir alle lieben unseren Pfarrer Arthur Steidle“, sagte Röhlig am Rande einer Musical-Aufführung in Bohlingen schmunzelnd. An zwei Abenden hatte die Jugendkantorei Aachtal zum Musical „Herzschlag“ in die Bohlinger Pfarrkirche eingeladen. Rund um den Altarraum boten die 80 Kinder, Jugendlichen und eine Musikband unter der Gesamtleitung von Dirigent Sven Mendel beste Unterhaltung mit geistigen Inhalten. Eine alte biblische Geschichte tauchten die Akteure in ein modernes Kleid und erhielten dafür immer wieder großen Beifall.

Warten in der Notaufnahme

Vor dem Musical ermutigte Kantor Sven Mendel die Kinder und Jugendlichen noch einmal: „Hört immer genau auf meine Einsätze und vertraut euch, denn ihr macht das gut“, sagte Mendel, dann marschierten die Akteure in die Kirche ein. „Jeder Herzschlag ist ein Geschenk“: Das erfuhren die Besucher des Musicals immer wieder durch gesangliche Einlagen. Inhalt: Die Schwestern Maria und Martha sitzen in einer Notfallaufnahme und warten verzweifelt auf eine Nachricht, wie es ihrem todkranken Bruder Lazarus gehen würde. „Drücken, drücken, drücken – zweimal pusten“, singt der Chor: Wie ein verstummtes Herz durch Wiederbelebung zum Leben erweckt werden kann. Doch in der Geschichte stirbt Lazarus, in den Stunden voller Trauer und Tränen erfahren die Laiendarsteller aber die übernatürliche Kraft von Jesus. Er sei die Auferstehung und das Leben. Jesus erweckt Lazarus und schenkt ihm ewiges Leben.

Humorvoll, mit schwungvoller Musik, aber auch mit sanften, seelenvollen Klängen und Chorälen begeisterten die Darsteller des Musicals die vielen Zuschauer. Unter ihnen war auch Pfarrer Arthur Steidle, er dankte den Akteuren für ihren Auftritt.