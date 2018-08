von Jürgen Waschkowitz

Der Gemeinderat gab in seiner letzten Sitzung vor den Sommerferien dem Museumsleiter Velten Wagner grünes Licht für seine geplante Sonderausstellung „Hölle und Paradies“. Bürgermeister Johannes Moser sowie die beiden Fraktionsvorsitzenden Gerhard Steiner (UWV) und Jürgen Waldschütz (CDU) lobten das besondere Engagement des Museumsleiters und betonten die große Bedeutung der Ausstellungen für Engen als Kulturstadt. Velten Wagner stellte sein Vorhaben ausführlich vor.

„Besonders das Jahrzehnt von 1915-1925 wird in der Ausstellung thematisiert“, erklärte er. Diese Zeit werde als die „Zweite Generation des deutschen Expressionismus nach der 'Brücke' und dem 'Blauen Reiter' bezeichnet“, so der Museumsleiter.

„Inspiriert hat mich zu diesem Thema das große Ölbild von Bruno Krauskopf, 'Mutter mit Kind' (um 1918)", berichtet Wagner. Es zeigt eine Mutter mit Kind nach dem Ersten Weltkrieg. Beindruckend sind die Trauer und die Leere in den Augen der Mutter, ihre Hungerhände und dünnen Haare. Sie spiegeln die damals extrem schlechte Zeit, aber auch die Hoffnung am Ende des Ersten Weltkrieges wider. „Das bestürzende Motiv zusammen mit der geistigen Farbe Blau haben mich derart beindruckt, dass ich beschlossen habe, zu forschen, welche Bilder es zu dieser Zeit noch gibt. Daraus hat sich eine Ausstellung mit bisher 108 Exponaten entwickelt“, erklärt der Museumsleiter.

„Und das ist schon eine Konzentration aufs Wesentliche. Seit es sich herumgesprochen hat, bekomme ich weitere Angebote von Sammlern, die ich aber aus Platzgründen nicht weiterverfolgen kann“, ergänzt Wagner. „Außerdem werden wir eine Sequenz aus dem berühmten Film 'Dr. Mabuse, der Spieler' von Fritz Lang aus dem Jahr 1922 zeigen.“

Er habe der Ausstellung den Namen „Hölle und Paradies – Der deutsche Expressionismus um 1918“ gegeben, „da zum Auftakt unter anderem Kriegsblätter von Otto Dix und Ludwig Meidner zu sehen sind. Der Erste Weltkrieg wird ganz zu Recht die Urkatastrophe des 20. Jahrhunderts genannt. Doch gab es mit der Revolution unter Künstlern auch einen großen Enthusiasmus und die Hoffnung auf den neuen Menschen, eine neue Gesellschaft, ein neues Paradies“, berichtet Velten Wagner. Die Ausstellung gehe nach bestimmten Inhalten vor, jeder Raum habe ein ganz spezielles Thema. „Neben der hohen Qualität der Exponate ist diese Konzeption zentral für die Präsentation der Ausstellung. Das erfordert einen hohen Recherche-Aufwand und einen langen Vorlauf“, begründet der Museumsleiter die Zeitspanne bis zur Ausstellung im Jahr 2020.

Er verdanke die Möglichkeit zu dieser Sonderausstellung der Unterstützung hochkarätiger privater Leihgeber als auch der Stadt Limburg, betonte Velten Wagner bei seiner Vorstellung des Projektes.

Die Ausstellung

Sie ist für die erste Jahreshälfte 2020 – vom 3. März bis zum 5. Juli – im Städtischen Museum Engen & Galerie vorgesehen. Die Sonderausstellung unter dem Thema und Titel „Hölle und Paradies“, steht für das Extrem einer Zeitenwende, für das Ende und zugleich den Beginn einer Epoche sowie für die leidenschaftlichen Zukunftsvisionen und Hoffnungen einer jungen um 1885/90 geborenen Künstlergeneration. In der Sonderausstellung in Engen wird sich der Bogen von ausgesuchten Kriegsblättern der Künstler Meidner und Dix (Hölle) bis zu den visionären Farbklängen der Hölzelschüler Eberz, Graf und Mueller (Paradies) spannen. In Begleitveranstaltungen sollen die engen Verbindungen zu Literatur und Dichtkunst sowie zur Musik der Zeit aufgezeigt werden.

Parallel zur Ausstellung wird ein etwa 15-minütiger Ausschnitt des berühmten Stummfilms "Doktor Mabuse, der Spieler" von 1922 gezeigt. Zur Ausstellung erscheint ein wissenschaftlicher Katalog. Die Kostenschätzung sieht Ausgaben in Höhe von rund 73 600 Euro vor, denen durch Eintrittsgelder, Katalogverkäufe und Sponsoring rund 34 000 Euro Einnahmen gegenüberstehen.