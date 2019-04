von SK

Unbekannte Täter entwendeten letzte Woche in der Nacht von Freitag auf Samstag in der Bruderhofstraße einen Motorroller, wie die Polizei in einer Pressemitteilung berichtet. Mit dem gestohlenen Roller fuhren am Sonntag gegen 14 Uhr zwei Jugendliche ohne Helm in dem Waldgebiet im Bereich Bruderhofstraße / Tannenwaldweg. Zeugen, die den Diebstahl beobachtete haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Singen, (07731) 888-0, zu melden. Besonders Personen, die im Waldgebiet die zwei Jugendlichen auf dem Roller gesehen haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.