Singen Mordfall Susanna: Ein Singener Neurochirurg gab den entscheidenden Hinweis zur Festnahme von Ali B. im Irak

Der Fall sorgte bundesweit für Aufsehen: Die 14-jährige Susanna aus Mainz wird vergewaltigt und ermordet. Tatverdächtig ist ein abgelehnter Asylbewerber, der sich in den Irak absetzte. Der Singener Neurochirurg Aram Bani trug wesentlich zu dessen Festnahme bei.

Donnerstag, 7. Juni, 20.07 Uhr: Auf dem Smartphone von Aram Bani ploppt ein Foto auf. Sein Freund Safeen Sindi, der in Erbil eine Privatklinik betreibt, hat es ihm per WhatsApp geschickt. Es zeigt zwei Männer in einer Kneipe. Sie haben Spaß an diesem Abend, lachen in die Handykamera. „Just now“, hat Sindi dazu getippt – „gerade eben“. Sindi hat sich mit seinem Freund Vahal Ali Balatay auf ein Bier getroffen. Bani antwortet mit dem Foto von Ali B. „Dieser junge Mann“, schreibt er dazu, „ist vor wenigen Tagen am Flughafen in Erbil gelandet“. Und dass er beschuldigt wird, das 14-jährige Mädchen Susanna vergewaltigt und umgebracht zu haben. „Bitte nehmt ihn fest.“

"Wir haben erst durch Dr. Bani davon erfahren"

Damit beginnt im Nordirak die Jagd auf Ali B., sagt Balatay unserer Redaktion. „Wir haben vorher nichts von dem Fall gewusst“, betont er, „wir haben erst durch Dr. Bani davon erfahren.“ Balatay ist ein einflussreicher Mann in der autonomen Region Kurdistan, er arbeitet als Regierungssprecher. Er fängt sofort mit dem Strippenziehen an, informiert Präsident und Innenminister.

Zwei Stunden lang stehen Bani und Balatay per WhatsApp in Kontakt, der Chat liegt unserer Redaktion vor. Bani schickt Fotos des mutmaßlichen Täters, Zeitungsausschnitte, das Youtube-Video der Pressekonferenz von Staatsanwaltschaft und Polizei nach dem Fund von Susannas Leiche. Gegen 21 Uhr landet das Fahndungsbild von Ali B. in allen Polizeistationen, an den Flughäfen, bei den Straßenkontrollposten im Nordirak – und über die sozialen Netzwerke bei allen Kurden. Wenige Stunden später, am Freitag gegen zwei Uhr morgens, nehmen kurdische Sicherheitskräfte Ali B. im Garten seines Onkels in Zakho fest.

Aber wie kommt ein Arzt vom Bodensee dazu, sich in den Fall Susanna einzumischen? Bani gehört zur kurdischen Minderheit. Er arbeitet als leitender Neurochirurg am Hegau-Bodensee-Klinikum in Singen, betreibt dort auch eine eigene Praxis. Als der 54-Jährige an jenem Donnerstagnachmittag nach Stunden im OP zurück an seinen Schreibtisch kommt, entdeckt er die Eilmeldung. Sie besagt, dass die Leiche der gesuchten Susanna gefunden und Ali B. dringend tatverdächtig sei. „Er ist ein Landsmann, ein Kurde, der unser Volk in Verruf bringt“, sagt Bani. Da sei es eine Frage der Ehre, bei der Verhaftung zu helfen. Er hat selbst drei Töchter, zehn, zwölf und 18 Jahre alt. „Es hätte auch eins meiner Mädchen treffen können.“

Bani kam 1992 als Flüchtling nach Deutschland

Er war 1992 als Flüchtling mit gefälschtem Pass nach Deutschland gekommen, mit dem Ziel, Neurochirurg zu werden. „Als Kurde hatte ich keine Chance im Irak.“ Bani wurde als politischer Flüchtling anerkannt, lernte innerhalb eines halben Jahres Deutsch. Zwei Jahre nach seiner Ankunft in Köln begann er seine Facharztweiterbildung am Klinikum in Aachen. Inzwischen hat sich Bani als Neurochirurg nicht nur in Deutschland, sondern auch in seiner Heimat einen Namen gemacht. Er hat Peschmerga-Kämpfer der dortigen Milizenarmee operiert, einflussreiche Kurden. Daher hat Aram Bani Kontakte in die höchsten Kreise, bis hin zum kurdischen Innenminister Karim Sinjari, der seiner Bitte nach der Verhaftung von Ali B. nachkommt.

Und so ist der Arzt vom Bodensee ein Mosaikstein im Fall des flüchtigen Straftäters Ali B., der den Mord an Susanna inzwischen gestanden hat, die Vergewaltigung aber bestreitet. Der Präsident der Bundespolizei, Dieter Romann, der persönlich in den Irak flog, um den angeblich 21-Jährigen abzuholen, ist ein anderer. Er wird als Held gefeiert, als „Rominator“, der mit seinem Alleingang zeige, wie entschlossen deutsche Ermittlungsbehörden handeln können. Romann will den schnellen Erfolg, er lässt persönliche Kontakte nach Erbil spielen. Zu Dilshad Barzani, dem kurdischen Botschafter in Berlin, mit dem er befreundet ist. Barzani ist ein Bruder von Ex-Präsident Masud Barzani, dem mächtigen Mann Kurdistans, bei dem immer noch die Fäden zusammenlaufen.

Der Pressesprecher der Bundespolizei in Wiesbaden, Ivo Priebe, sagte, dass kein Bundespolizist das Flugzeug – und damit das deutsche Hoheitsgebiet – in Erbil verlassen hat, als sie den Tatverdächtigen abholten. Später revidierte das Bundesinnenministerium: Romann habe mit zwei Mitgliedern seines Stabs das Flugzeug „aus protokollarischen Gründen“ verlassen und mit dem Inneminister der Region sowie den Sicherheitsbehörden gesprochen.

Es bleiben Fragen offen

Nach der spektakulären Festnahme und der juristisch zweifelhaften Rückholung bleiben Fragen offen. Ein offizielles Auslieferungsverfahren hätte Wochen, vielleicht Monate gedauert. Oder wäre nie zustande gekommen, weil es mit dem Irak kein Auslieferungsabkommen gibt. Was der Polizei-Pressesprecher nicht versteht: „Wir haben schon Hunderte Abschiebungen in den Nord-irak durchgeführt“, sagt Ivo Priebe. „Da verhandeln wir auch mit der Autonomie-Behörde.“

Am Donnerstag versucht Bani mit den Ermittlungsbehörden und Bundesinnenminister Horst Seehofer Kontakt aufzunehmen. Die Polizei in Wiesbaden verweist Bani an die Staatsanwaltschaft. Man nehme solche Vermittlungsangebote zwar zur Kenntnis, sagt Oberstaatsanwältin Christina Gräf, die die Mordermittlungen gegen Ali B. führt. Ihre Behörde müsse sich aber an den formalen Weg eines Auslieferungsverfahrens halten.

„Es kann doch nicht sein, dass das ganze Land in Aufruhr ist – und sich niemand kümmert“, sagt Bani. In einer Zeit, in der sich die Regierung darüber entzweit, in welchem Ausmaß Deutschland künftig noch Flüchtlinge aufnehmen soll. In der der Kriminalfall Susanna die Debatte anheizt. Und weil Ali B. sich mit seiner Familie nach der Tat in den Irak absetzen konnte. Am Wochenende wurde bekannt, dass die Familie B. zurück nach Deutschland will. Sie hofft, nicht für die Taten von Ali B. mitverantwortlich gemacht zu werden.