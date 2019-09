Nach einem Jahr kreativer Pause und zahlreichen Umbauten zeigt das weit über Singen bekannte Modehaus am Freitag, 27. September, die neuesten Herbst-Trends live. Bei drei Aufführungen um 14.30, 16.30 und 18.30 Uhr zeigen die Models der Agentur Auftritt die angesagte Mode der Herbst-Winter-Saison. Neu dabei ist Divas Hochzeitshaus aus Singen mit Brautmode. Passend dazu gibt es elegante Anzüge und Festliches für Damen und Kinder.

Die Inhaber Bettina und Thomas Kornmayer sind auf vielen bedeutenden Modemessen unterwegs, um für ihre Kunden die schönsten, schicksten und angesagtesten Kollektionen zu finden. Heikorn ist „Der Treffpunkt für alle, die Mode lieben“ und das bereits seit 55 Jahren. Das zeigen auch die 150 hochwertigen Mode- und Designerlabels auf über 5000 Quadratmetern Verkaufsfläche – da bleiben keine Wünsche offen.

Der Slogan der beiden Inhaber ist „Mode muss Spaß machen“ und es gibt keine Zwänge. Sie sind sicher, hier ist bestimmt für jeden etwas dabei, für Kinder ab Größe 92 und für Erwachsene in allen Größen – auch Übergrößen.

Der Herbst wird spannend. Das Material der Saison ist Breitcord in schöner, weicher Qualität. Es eignet sich besonders für lässige Mäntel in A-Linie aber auch den klassischen Trenchcoat. Überhaupt dürfen Mäntel in dieser Saison in keinem Kleiderschrank fehlen. Bequeme Weite ob bei Hosen, Jacken oder Oberteilen ist im Modeherbst gefragt. Die Rocklänge setzt auf Midi und die Hosenlänge reicht bis zu den Knöcheln, zusammen mit Stiefeletten sorgen sie für einen besonderen Look.

Die Trend-Farben im Herbst reichen von kräftigem Rot und Orange bis zu warmen Gelb und Lila und lassen dabei erst gar keine Wintertristesse aufkommen. Für die nötige Ruhe sorgen Off-White, Braun-, Grün- und Blautöne. Reichlich Abwechslung bringen florale Drucke und Animal-Prints. Zu allen Trends gibt es in der Taschen-Arena im Erdgeschoss das passende Modell.

Und worauf dürfen sich die Herren freuen? Keine Angst meine Herren die Jeans ist angesagt wie eh und je, kombiniert mit den neuesten Hemdentrends. Die Hemden werden farbig von Lila-Beere über Petrol. Mit der passenden Krawatte und einem Woll-Sakko ist Mann modisch immer auf der richtigen Seite. Oder darf’s vielleicht eine Karo- oder Streifen-Weste sein? Kein Problem auch die gibt’s im ersten Obergeschoss. Die riesige Auswahl an Outdoor-Jacken sucht ihresgleichen. Ob regendicht oder molligwarm, da muss Mann sicher nicht frieren und der passende Schal oder Schuh findet sich sicher auch noch.

Das ist die Stärke des bekannten Singener Modehauses. Hier kann sich die ganze Familie von Kopf bis Fuß und zu jedem Anlass einkleiden. Und wer ein Geschenk sucht, wird auch noch fündig. Bettina und Thomas Kornmayer und ihr 30-köpfiges Modeteam freuen sich auf einen wunderschönen Modeherbst.