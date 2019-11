Singen vor 3 Stunden

Modenschau mit Humor: Im Pflegezentrum Hegau zeigen Models seriöse und augenzwinkernde Kollektionen

Was bringt die Wintersaison in der Mode? Und was trug man in früheren Zeiten zu besonderen Anlässen? Im Pflegezentrum St. Verena gab es vor vielen Zuschauern einen seltenen Mode-Mix.