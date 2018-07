Ein Schweigen kann vielsagend sein. Eben noch hat Uwe Schreml beschrieben, was die Schusstechnik von Toni Kroos so einzigartig macht. Er hat die einzelnen Stationen seiner eigenen Profi-Karriere chronologisch abgearbeitet und darüber gesprochen, was er knapp drei Jahrzehnte nach seinem Karriere-Aus bereut. Aber, wie es war, sich mit einem 21-jährigen Lothar Matthäus das Hotelzimmer zu teilen? Keine Chance. Der ehemalige Rechtsverteidiger hält dicht. Und, weil er dabei sein strahlendstes Spitzbuben-Grinsen aufsetzt, kann man ihm auch gar nicht böse sein.

Wir treffen Uwe Schreml in Büro seines Arbeitgebers Engel & Völkers in Singen. Fast drei Jahrzehnte ist es her, dass der Franke die Fußballschuhe an den Nagel gehängt hat. Heute ist der 58-Jährige Immobilienmaker, trägt Hemd, Jeans und Sneakers. Statt der dunkel-blonden Vokuhila-Frisur, mit der er in den 80ern die Mannschaftsfotos von Eintracht Frankfurt zierte, hat Schreml die Haare sauber nach hinten gekämmt. Die modische Kombination aus Professionalität und Lässigkeit steht dem Ex-Kicker gut zu Gesicht. Denn auch, wenn er mittlerweile schon deutlich länger Häuser anstatt Flanken an den Mann bringt, schlägt Schremls Herz immer noch für den Sport.

Mountainbike statt Maradona

"Als es der Körper noch mitgemacht hat, bin ich Halbmarathons gelaufen – ich hab mich sogar beim Berlin-Marathon über die Ziellinie geschleppt", erinnert sich der 58-Jährige. Seit 2005 fährt er Mountain-Bike, zum Beispiel beim Hegau-Bike-Marathon. "Der Wille ist immer noch da", meint er. Und Fußball? Vor ein paar Jahren habe er bei den Altherren mitkicken wollen, sagt der Mann, der heute in Singen lebt. Aber schon nach ein paar Minuten hätte es ihm gleich im Bein gezwickt. Schade. Schreml vermisst es, auf dem Platz zu stehen. Die Partien seines Ex-Vereins Eintracht Frankfurt, Champions-League- oder, wie jetzt, WM-Spiele verfolgt er interessiert.

Deutlich emotionaler war für ihn aber die WM 1990 in Italien. Mit fünf der elf Nationalspieler, die den Argentiniern um Diego Maradona gegenüberstanden, hatte Schreml in der U21 zusammen gespielt: Andreas Brehme, Pierre Littbarski, Lothar Matthäus, Thomas Berthold und Rudi Völler. Der Co-Trainer der deutschen Mannschaft, Berti Vogts, war es, der Uwe Schreml im Januar 1980 entdeckte. Damals noch als Teilzeitprofi – morgens arbeitete Schreml bei der Sparkasse, nachmittags wurde trainiert – für die SpVgg Bayreuth.

Vom Terrier entdeckt

"Im Pokal haben wir gegen die großen Bayern gespielt", blickt der 58-Jährige zurück. Auf dem Rasen sei 15 Zentimer hoch der Neuschnee gestanden und er habe es eher zufällig in die Startelf geschafft. Gegen Breitner, Augenthaler und Rummenigge lieferte Schreml dann aber eine so beherzte Partie ab, dass ihn Vogts umgehend in die U21-Nationalmannschaft berief. Der Beginn eines Fußball-Märchens. Eines, das genau so abrupt enden sollte. Und auch damit hat ein Mitglied der Weltmeister-Truppe zu tun: Thomas Berthold.

Zwei Jahre spielt Schreml für Eintracht Frankfurt – bis ihm der spätere Weltmeister Thomas Berthold den Stammplatz streitig macht. | Bild: Uwe Schreml

"Er hat mich als Rechtsverteidiger bei Eintracht Frankfurt verdrängt", erzählt Uwe Schreml. Und auch, wenn der 58-Jährige es bis heute für gerechtfertigt hält, dass sich der Trainer für seinen Konkurrenten entschied, bereut er es, nicht mit mehr Biss reagiert zu haben. Stattdessen wechselte Schreml 1984 den Verein, ging zunächst in die zweite Liga nach Kassel, danach zu Darmstadt, bevor er schließlich mit 29 Jahren seine Profi-Karriere beendete.

"Ich habe damals nicht mehr die Möglichkeit gesehen, noch einmal in der ersten Liga zu spielen", erklärt Schreml. "Es war keine leichte Zeit." Kein Wunder, dass er nicht unbedingt die besten Erinnerungen an Berthold hat: "Thomas war ein sehr von sich eingenommenener Kollege." Schreml weiß noch, dass Berthold als junger Spieler direkt in seinem ersten Profitraining Eintracht-Kapitän Bruno Pezzey herumkommandiert habe.

Teamkameraden: Rudi Völler (links) und Uwe Schreml verbindet die gemeinsame Zeit beim damaligen Zweitligisten TSV 1860 München und in der deutschen U21-Nationalmannschaft. | Bild: Uwe Schreml

Positiver beschreibt der Ex-Profi Rudi Völler, mit dem vor seiner Eintracht-Zeit bei 1860 München zusammen spielte. "Ein sehr mannschaftsdienlicher Typ – und brutal schnell. Im Laufduell hat er mir auf 20 Metern bestimmt vier Meter abgenommen." An Andi Brehme hat er weniger Erinnerungen, Pierre "Litti" Littbarski fühlt sich Schreml dafür umso mehr verbunden. "Bei einer China-Reise der U21 waren wir drei Wochen lang Zimmergenossen.

Er ist ein Lieber und ein sehr Lustiger", sagt er und lacht: "Nur quasselt er den ganzen Tag". Linksaußen Littbarski war auch sein Gegenspieler, am Tag, als Schremls ältester Sohn auf die Welt kam. Statt im Kreissaal stand der Ex-Fußballer mit Frankfurt gegen Köln auf dem Spielfeld. "Damals hätte ich mich getraut nicht beim Trainer zu fragen, ob ich frei bekomme", meint er. "Ich weiß auch noch, dass ich mich mit Littbarski auf dem Spielfeld über die Geburt unterhalten habe – seine Frau war zu dieser Zeit auch schwanger."

Fehlt nur noch der letzte aus Schremls WM-Quintett: Kapitän Lothar Matthäus. Immerhin, so viel verrät der Ex-Kicker: "Weil wir die einzigen Franken in der U21 waren, wurden wir oft verwechselt – und immer direkt aufs gleiche Zimmer gesteckt." Der Rest ist Schweigen.

Zur Person Uwe Schreml startete seine Karriere in der Jugend seines Heimatvereins ASV Pegnitz. Über die Stationen Nürnberg, Bayreuth und 1860 München landete er beim Erstligisten Eintracht Frankfurt. Danach wechselte Schreml in die zweite Liga, zunächst nach Kassel, anschließend nach Darmstadt. Nach seinem Karriereende zog er nach Rottweil. Dort arbeitete Schreml als Immobilienmakler und war parallel als Spielertrainer für den Landesligisten FC Epfendorf aktiv. Heute lebt der Vater von vier Kindern in Singen. (das)

