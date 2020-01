Mit Narren aus Stockach, Radolfzell und Engen ging es für die Singener Poppele-Zunft auf große Fahrt zum Narrentreffen in Bad Cannstatt. Rund 800 Narren auch aus Meßkirch fuhren mit einem Sonderzug gen Norden, um an der Veranstaltung der Vereinigung Schwäbisch Alemannischer Narrenzünfte (VSAN) teilzunehmen. Wie Säckelmeister Holger Marxer am Gleis erzählt, hat er bereits vor über zwei Jahren mit der Organisation begonnen und letztlich einen Zug der Hohenzollernbahn mieten können.

Radolfzell Ein Zug voller Narren: Die Narrizella fährt nach Bad Canstatt Das könnte Sie auch interessieren

Ab Radolfzell war dann auch für Getränke gesorgt, zwei Bars gab es im Zug und die Räte der Poppele Zunft kümmerten sich um die Bewirtung. Um das Leergut will sich demnach Ali Knoblauch kümmern: Er fahre am Montag extra nochmal nach Bad Cannstatt, um das Leergut einzusammeln. Denn zurück sollte es nicht mit mehr mit dem Sonderzug, sondern mit dem Bus gehen – nach einem Umzug mit 71 Zünften, an den allein die Poppele mit 180 Narren teilnahmen.