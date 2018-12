Kann das sein? Beim Quiz zu den Vorkommnissen 2018 in Singen und dem Hegau klingen einige der vorgeschlagenen Antworten albern. Wir geben zu, dass das manchmal auch so ist...

Die Redaktion jedenfalls hatte ihren Spaß und hofft, dass das den Lesern ähnlich geht. Und um das zu verdeutlichen, sei ein Gedicht über das Ärgernis nicht entsorgter Hunde-Häufchen Kot noch einmal veröffentlicht, das auf Schildern im Stadtgebiet Singen zu lesen ist: "Gehst Du mit dem Hund spazieren, / ist er an der Lein' zu führen. / Geht nach hinten was verloren, / bist Du zum Sammeln auserkoren. / Ist Dir das alles ganz egal, / kostet's Bußgeld – voll normal". Was wir wissen wollen: Wer hat sich hier als schräger Goethe versucht?

Mitarbeiter der Abteilung Sicherheit und Ordnung in der Stadtverwaltung Singen? (Lösungsbuchstabe: S)

Der Tierschutzverein? (Lösungsbuchstabe K)

Oder war's am Ende Stephan Glunk, seines Zeichens Zunftmeister des Singener Narrenvereins Poppele? (Lösungsbuchstabe: F)

Der entsprechende Lösungsbuchstabe gehört ins Grafikfeld mit der Nummer 4.

Sandale, Kutteln oder Kürbisse

Auch bei der nächsten Frage wird manch ein Leser sich fragen, ob es so etwas denn wirklich gibt. Nun, einer der folgenden Vereinigungen findet sich tatsächlich in Singen und der SÜDKURIER berichtete in diesem Jahr darüber.

Handelt es sich dabei um eine Spreiz-, Senk- und Plattfuß-Selbsthilfegruppe, die eine neue Sandale entwickelte und die beim Orthopäden-Kongress in Berlin mit einem Kreativ-Preis ausgezeichnet wurde? (Lösungsbuchstabe: T)

Oder berichtete der SÜDKURIER über den Kuttelclub Singen, der inzwischen über mehr als 80 Mitglieder verfügt und bei einem Treffen für 40 Mitglieder locker mal 6,5 Kilogramm Kutteln, 1,5 Kilogramm Kalbsfüße, 750 Gramm Schweineschwarte, 1,5 Kilogramm Rinderfett samt Möhren, Lauch mit 1,5 Liter Calvados sowie viel Weißwein verkochte? (Lösungsbuchstabe: F)

Ist das jetzt doch zu abstrus und tatsächlich ist die Rede von den Kürbis-Freunden Singen (KFS e.V.), die bei den Meisterschaften der Deutschen Kürbisfreunde im Kürbisweitwurf in der Klasse bis 22,3 Kilogramm in Cottbus den zweiten Platz belegten? (Lösungsbuchstabe: D)

Wenn Sie sich entscheiden können, dann tragen Sie den Buchstaben ins Feld mit der Nummer 21 ein.

Schulneubau verzögert sich

Es ist längst nicht so, dass nur in Singen an allen Ecken und Enden gebaut wird. In Gottmadingen wird zurzeit eines der größten mit Steuermitteln finanziertes Projekt geplant: eine neue Schule. Warum aber verzögert sich der Bau?

Der Baubranche fehlen Kapazitäten, es gibt nicht genügend Handwerker. (Lösungsbuchstabe: I)

Jüngsten Berechnungen zufolge gehen die Schülerzahlen in den nächsten Jahren drastisch zurück. (Lösungsbuchstabe: O)

Beides ist falsch. Im Sommer wurde bekannt, dass die ursprünglich berechneten Kosten überholt sind – inzwischen wird von einer Investition in Höhe von mehr als 25 Millionen Euro ausgegangen. (Lösungsbuchstabe: A)

Diesmal gehört der Buchstabe ins Feld mit der Nummer 8.

Ein Denkmal für Wilhelm Waibel

Wilhelm Waibel wurde in diesem Jahr einmal mehr ausgezeichnet, in diesem Jahr erhielt den Zivilcourage-Preis der Stadt Singen. Ihm wurde allerdings 2018 noch ein weiteres Denkmal gesetzt.

Das war im Theaterstück "Die Reis" des Singener Anwalts und Schriftstellers Gerd Zahner. (Lösungsbuchstabe: F)

Das ist falsch, denn in Wirklichkeit handelt es sich um die ebenfalls von Gerd Zahner verfasste und inzwischen verfilmte Novelle "Goster". (Lösungsbuchstabe: K)

Auch dies stimmt nicht, sondern die Würdigung stammt vom aus Singen stammenden Filmemacher Marcus Welsch, der einen Dokumentationsfilm über Wilhelm Waibel mit dem Titel "Der Chronist" gedreht hat. (Lösungsbuchstabe: H)

Der Buchstabe ist ins Feld mit der Nummer 12 einzutragen.

Jahrzehntelange Partnerschaft

Zum Schluss eine kurze Frage zur Partnerschaft der Stadt Singen mit La Ciotat in Frankreich. Wie lange besteht sie?

Seit 50 Jahren? (Lösungsbuchstabe: E)

Seit 60 Jahren? Lösungsbuchstabe: K)

Oder seit 65 Jahren? (Lösungsbuchstabe: F)

Diesmal ist der Buchstabe ins Feld mit der Nummer 19 einzutragen.