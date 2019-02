Inzwischen hat es schon Tradition: Die Breame-Zunft lädt in diesem Jahr zum Hegau-Umzug am Fasnachts-Sonntag nach Schlatt unter Krähen ein. "Warum in die Ferne schweifen?

Sieh', das Gute liegt so nah" – das sagte einst schon Dichterfürst Goethe. Diese Redensart beherzigten die Narrenzünfte Breame aus Schlatt, die Käfersieder aus Mühlhausen und die Reblaus-Zunft aus Hausen a. d. Aach: "Fasnacht vor der eigenen Haustür" war der Gedanke, und so stellten die drei Zünfte vor fünf Jahren den ersten Hegau-Umzug auf die Beine.

Im Wechsel veranstaltet, sind in diesem Jahr die Schlatter Breame dran und laden am Fasnachts-Sonntag, 3. März, Narren und närrisches Volk zur Dorffasnacht.

Einzelpersonen und Gruppen sind willkommen

"Jeder ist eingeladen mitzumachen", betont Zunftpräsident Marcus Wahden, dass auch Einzelpersonen und private Gruppen herzlich willkommen sind. Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt, das Motto ist frei, jeder kann kommen, wie er möchte. Neue Ideen sind gefragt, Mariebel Metzger macht Mut: "Es darf ein kunterbunter Fasnachtsumzug werden."

Die Bezeichnung "Breame" steht zwar für Stechmücken, beim diesjährigen Hegau-Umzug werden die Zünftler aber nicht den Stachel ausfahren, sondern sich unter dem Motto "Mir lond's rocke" von einer ganz anderen Seite präsentieren. Zu den Breame gehören die Gruppen "Wilde Schlatter" und die Brücklehexen, ein reiner Frauenhaufen. Maribel Metzger gehört dazu und versichert: "Angst braucht man vor uns nicht zu haben, wir sind gutherzig, können aber mal auf den Putz hauen."

Drei Zünfte wollen Fasnachts-Sonntag beleben

Mit dem Hegau-Umzug wollten die drei Zünfte den Fasnachts-Sonntag in ihren Ortschaften beleben, und das locker für jeden, der Lust hat. Das kam im närrischen Volk gut an, es wurden immer mehr Teilnehmer und auch mehr Zuschauer. Mit einem Aufgebot von 25 bis 30 Gruppen kann sich der Umzug auch sehen lassen.

Die Reblauszunft Hausen, die Käfersieder Mühlhausen und die Breamezunft Schlatt unter Krähen haben zusammen den Hegau-Umzug ins Leben gerufen. In jedem Jahr führt er durch einen anderen Ort. Bild: Christel Rossner

"Es ist der Charme eines Dorfumzuges", meint Uli Haug, "Klein, aber oho", sei die Devise. Das kann auch für die Breame-Zunft mit 53 Mitgliedern gelten, die mit Helfern aus dem Ort zum zweiten Mal den Hegau-Umzug ausrichtet.

Charakter einer Dorffasnacht

Auch nach dem Umzug soll der Charakter einer Dorffasnacht bewahrt bleiben, Treffpunkt ist der neue Dorflindenplatz beim Rathaus. Dort werden nach dem Umzug die Guggenmusiken Piraten-Band Hegau, Ohrebuzer und die Hudupfen Bänd zum Platzkonzert aufspielen. "Und dann kann weitergefeiert werden", lädt das Organisationsteam Teilnehmer und Zuschauer herzlich ein.

Im Breame-Stall wird DJ Patrick am Mischpult stehen und rund um den Platz laden Besenwirtschaften zum Schmaus.

Der Ablauf

Am Fasnachts-Sonntag, 3. März, lädt die Breame-Zunft als Ausrichter des 5. Hegau-Umzugs zur Dorffasnacht nach Schlatt unter Krähen ein. Nach der Narrenmesse, Beginn 10.30 Uhr in der St. Johannes Kirche, öffnen ab 11.30 Uhr die Besenwirtschaften. Um 14 Uhr startet dann der Umzug an der Hohenkrähenhalle durchs Dorf zum Platz am Rathaus. Wer als Umzugsteilnehmer noch mitmachen möchte, kann sich per E-Mail unter praesident@narrenzunft-breame.de melden. (ros)