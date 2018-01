Singen Mit Taschenmesser zugestochen: Polizei ermittelt gegen 22-Jährigen wegen versuchten Tötungsdelikts

Ein 22-Jähriger soll mit einem Taschenmesser auf einen Bekannten eingestochen haben. Jetzt ermittelt die Kriminalpolizei

Die Kriminalpolizei hat Ermittlungen wegen eines versuchten Tötungsdelikts gegen einen 22-Jährigen aufgenommen. Der Mann soll in der Nacht zum Samstag einen 30 Jahre alten Bekannten in Singen schwer verletzt haben, teilen Polizei und Staatsanwaltschaft in einer gemeinsamen Pressemitteilung mit.

Ersten Erkenntnissen zufolge seien der Tatverdächtige und das Opfer gemeinsam auf Kneipentour gewesen, als sie in Streit gerieten. Im Verlauf des Streits soll der 22-Jährige mit einem Taschenmesser auf seinen Begleiter eingestochen haben. Die Ermittlungen zu den Hintergründen und dem genauen Ablauf des Geschehens dauern an.