Singen Mit Amphibienfahrzeug: Brüder planen Abenteuer-Trip durchs winterliche Alaska

Paul und Hansen Höpner wollen zeigen, dass man auch ohne Benzin, Diesel und Kerosin weit kommt: Sie wollen auf einem selbstgebauten Amphibienfahrzeug mit Pedalantrieb Alaska durchqueren – und planen eine Reise durch ein Land des Schnees, der Moore und der Bären.

Ein bisschen klingt es nach klassischem Abenteuer-Roman à la Jules Verne, wenn Hansen Höpner von der Reise erzählt, die er im kommenden Jahr mit seinem Zwillingsbruder Paul unternehmen möchte. Zwei junge Männer in einem futuristisch anmutenden, selbstkonstruierten Amphibienfahrzeug mit Pedalantrieb für alle Terrains und die endlosen Weiten Alaskas. Vom südlichsten Punkt des Landes bis ganz in den Norden wollen die beiden – und das alles aus eigener Muskelkraft. Das klingt zunächst fantastisch, waghalsig und sehr visionär. Auf zwei vorausgegangenen Abenteuer-Reisen – einmal mit dem Fahrrad von Berlin nach Shanghai und zuletzt ohne Geld um die Welt – haben die beiden in Singen geborenen und aufgewachsenen Brüder aber bereits bewiesen, dass sie ihre Pläne mit großem Ehrgeiz verfolgen und ihr Ziel stets vor Augen haben.

Im zentralen Mittelpunkt dieser Reise steht Urmel

Namentlich angelehnt an die Figur aus Max Kruses Kinderbuchklassiker, soll dieses Gefährt die Zwillinge durch Schnee, Wasser, Eis und Moore in Alaska bringen. Gleichzeitig ist in diesem die Ausrüstung untergebracht und es dient obendrein als Schlafplatz. Es besteht grob beschrieben aus einer Kabine, einem absenkbaren Rumpf, der auch einzeln als Boot genutzt werden kann, und vier Dreifach-Rädern, die es ähnlich der Konstruktion einer Sackkarre ermöglichen, Hindernisse zu überwinden. „Wir haben das Fahrzeug komplett selbst entwickelt“, erläutert Hansen Höpner im Gespräch. Von Berufs wegen befassen sich die beiden mit dem Konstruieren von Fahrzeugen an und für sich zwar nicht. Paul Höpner arbeitet als Webdesigner und sein Bruder Hansen als Produktdesigner und Goldschmid.

„Wir haben uns das technische Können im Laufe der Zeit angeeignet. Mit fünf haben wir unsere erste Werkbank bekommen“, erinnert sich Hansen Höpner und lacht. Unterstützung von Profis haben sich die beiden geholt, um die verschiedenen Teile zu berechnen, die es für den Bau von Urmel braucht. Rund 30.000 Euro wird das ultraleichte Gefährt kosten. Die gesamten Reisekosten belaufen sich nach Einschätzung der Brüder auf 80.000 bis 90.000 Euro. Neben Firmensponsoring soll die Summe, wie bei den vergangenen Reisen, durch Crowdfunding finanziert werden. Dabei spenden möglichst viele Leute kleine bis größere Beträge.

Die Vorbereitungen für die große Reise laufen auf Hochtouren. Neben der Konstruktion von Urmel steht die körperliche Fitness ganz oben auf der Anforderungsliste. „Wir fahren viel Fahrrad und achten auf eine gesunde Ernährung. Unser Kapital ist unsere körperliche Kraft und Gesundheit“, hat Hansen Höpner als Erfahrung aus den vergangenen Reisen mitgenommen. Um der Art des Fahrens im Urmel nahe zu kommen, trainieren die beiden auf Liegerädern. Sobald ein Eins-zu-eins-Modell des Urmel vorhanden ist, gehe es in die intensive Trainingsphase, vermittelt Hansen Höpner. Als Reisevorbereitung werden beide Brüder auch vorab nach Alaska reisen, um sich mit Einheimischen über ihr Projekt zu beraten und die klimatischen Verhältnisse zu testen. Auf Herz und Nieren soll Urmel dann bei einer Vorab-Reise nach Norwegen getestet werden. Von August 2018 bis Januar 2019 wollen die beiden dann von den Aleuten im Süden Alaskas bis ganz in den Norden nach Prudhoe Bay oder Point Hope rund 4000 Kilometer in ihrem Amphibienfahrzeug zurücklegen.

„Alaska ist im Winter viel besser zu bereisen, weil alles gefroren ist“, sagt Hansen Höpner über das Land, das über ausgeprägte Moorgebiete, Seen und Flüsse verfügt. Ihre Reise wird sie durch dünn besiedeltes Gebiet, aber auch durch die menschenleeren Weiten führen. „Auf einem Großteil der Strecke wird es natürlich keinen Supermarkt geben“, antwortet Hansen Höpner auf die Frage, wie sich die beiden während ihrer Reise verpflegen wollen. Aus diesem Grund würden sie rund 120 Kilo Lebensmittel-Reserven dabei haben. Auf dem Speiseplan stehen dann getrocknete Früchte, gepökeltes Fleisch und Fisch sowie Astronauten-Riegel. „Das wird kein Urlaub. Bei einer Reise erlebt man mehr und vermisst dafür aber auch mehr“, weiß der Abenteurer aus Erfahrung. Das sei ein Kompromiss, den sie gerne eingehen möchten. Die beiden setzen sich aber nicht nur mit dem Thema Nahrung auseinander. Alaska mag auf großen Weiten menschenleer sein, dafür hat es eine reiche Tierwelt, in der auch Bären und Wölfe beheimatet sind. „Die Meinungen gehen auseinander, ob man mit oder ohne Waffe reisen sollte“, erläutert Hansen Höpner. Ein Riesenvorteil sei aber Urmel, denn auf Bären wie Wölfe wirke das große unbekannte Gefährt eher einschüchternd. „Bären haben eigentlich eine Riesenangst vor Menschen.“

Neben der Abenteuerlust zieht es die Höpner-Zwillinge noch aus einem zweiten Grund zu dieser ungewöhnlichen Reise. „Wir wollen zeigen, dass man nicht auf Diesel, Benzin oder Kerosin angewiesen ist“, vermitteln die beiden auf ihrer Internetseite. Alaska und sein Norden, die Arktis, seien vom Klimawandel stark bedroht und darauf wollen sie auf spannende Weise aufmerksam machen. Ihre gesamte Reise dokumentieren die beiden filmisch wie fotografisch. Auch das ist bei den arktischen Temperaturen eine Herausforderung. Batterien werden sie beispielsweise in einer Spezialweste am Körper tragen, damit sie leistungsfähig bleiben. Jetzt heißt es den Brüdern die Daumen zu drücken. Erstens, damit genügend Geld für die Reise zusammenkommt. Zweitens, damit sie ihr Vorhaben meistern, um danach mit Bildern und Erzählungen auf vielen Vortragsstationen und mit Fernsehdokumentationen begeistern zu können und ein wenig Abenteuer für alle mitzubringen.

Crowdfunding

Für die Finanzierung ihrer Abenteuer-Reise durch Alaska benötigen die Zwillingsbrüder noch finanzielle Unterstützung. Viele kleinere und größere Geldbeträge bilden zum Schluss ein großes Ganzes, das ist der Sinn hinter dem sogenannten Crowdfunding. Wer die Brüder bei ihrem Reisevorhaben unterstützen möchte, kann das ganz einfach tun über die Plattform startnext unter der Adresse www.startnext.com/2imeis

Das Portal der beiden Abenteurer:

www.hoepner-hoepner.de