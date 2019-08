Laut Polizeiangaben wurde der Mann in einem Geschäft an der August-Ruf-Straße in Singen beim Diebstahl beobachtet und vom Ladendetektiv angesprochen, nachdem er den Kassenraum passiert hatte. Der Mann floh, konnte aber wenig später von Polizisten im Bereich der Feuerwehrstraße vorläufig festgenommen werden. Dabei leistete der 34-Jährige massiv Widerstand und trat nach den Beamten. Ein Atemalkoholtest ergab rund 2,2 Promille. Ein Blick in den Rucksack zeigte das Diebesgut: zwei Flaschen Spirituosen und zehn Packungen Tabakware. Weil er sich nicht beruhigen ließ und um sich spuckte, wurde der Verdächtige in Gewahrsam genommen.