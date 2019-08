Deutlich alkoholisiert ist ein 72 Jahre alter Mann am Dienstag gegen 9.30 Uhr in der Rielasinger Straße in Singen mit seinem Auto gefahren. Wie die Polizei mitteilt, wurde der Mann kontrolliert, weil sein Auto nicht zugelassen war. Dabei stellten die Beamten dann seine Alkoholisierung fest, ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von etwa 0,9 Promille. Der Mann durfte nicht weiterfahren. Zur Sicherheit nahm ihm die Polizei vorübergehend die Fahrzeugschlüssel ab.