Ein Unfall, bei dem ein Schaden von rund 7000 Euro entstand, ereignete sich am Mittwoch gegen 17 Uhr in der Hadwigstraße in der Singener Innenstadt. Wie die Polizei berichtet, prallte ein 20-jähriger Autofahrer beim Rückwärtsausausparken gegen ein neben ihm abgestelltes Auto und beschädigte diesen an der Beifahrerseite.