von Andreas Hühner

Der Termin für dieses Konzert hätte schlechter kaum gewählt werden können. In der Innenstadt Singens spielten an jeder Ecke Musikgruppen aller Stilrichtungen beim Stadtfest, dazu fand auch noch zeitgleich das wichtige WM-Fußballspiel Deutschland gegen Schweden statt. Daher war es auch nicht weiter verwunderlich, dass sich nur etwa 40 Zuhörer im Garten und Foyer des MAC einfanden um das Gastspiel der Gruppe Miss Otis & Friends im Rahmen ihrer "Now or never Tour" zu genießen.

Diese wurden dann aber mit einem wunderschönen Konzert bei entspannter Atmosphäre in einer lauen Sommernacht belohnt. Miss Otis ist der Künstlername der Lead-Sängerin Heike Strate, in Anlehnung an ein legendäres Stück von Cole Porter. Ihre "Friends" sind ihr Ehemann und Lead-Gitarrist Jo Strate, Bertram Auerbach (Bass), Daniel Kappes (Schlagzeug) und Hendrik Valentin (Keyboards, Akkordeon, Saxophon).

Mit ihrer einzigartigen Stimme berührte Miss Otis die Zuhörer. Das Repertoire reichte von Bluesstücken, zum Beispiel von Joe Cocker, Santana, Patricia Kaas, über Balladen von Eric Clapton ("Tears in Heaven") bis hin zu bekannten Hits der Eagles und vielen weiteren großen Interpreten. Viele berühmte Klassiker, wie zum Beispiel die herrliche Ballade "Against all odds" von Phil Collings, bekamen durch die wunderbare Stimme von Miss Otis eine völlig neue Note – sehr hörenswert.

Der Leiter der Band, Jo Strate, war voll des Lobes über die Räume des Museums. "Eine wunderbare Location, eines unserer liebsten Plätze zum Spielen." Zuhörerin Sabine Koblitz aus Konstanz, die mit ihrem Verlobten und Freunden zum ersten Mal das MAC besuchte meinte: "Ich bin total begeistert, alles stimmig. Tolle Musik, hervorragendes Essen, nettes Personal, eine einzigartige Atmosphäre." Sie erwägt nun sogar, nächstes Jahr ihre Hochzeit hier zu feiern. Nach circa drei Stunden ging der musikalische Genuss inmitten von Oldtimern und Kunst zu Ende. So ganz nebenbei gewann die deutsche Fußballnationalmannschaft auch noch ihr Spiel gegen Schweden. Aber das war an diesem Abend nur eine Randbemerkung wert.

