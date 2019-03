Die Fans fiebern dem Musical "Beat it" über den King of Pop, Michael Jackson, schon mächtig entgegen. Es geht am Sonntag, 24. März, um 20 Uhr, auf die Bühne der Singener Stadthalle. Veranstalter ist die Agentur Allgäu Concerts mit Sitz in Buchenberg.

"Mit Allgäu Concerts haben wir beste Erfahrungen. Sie bringen uns immer mehr attraktive und publikumsträchtige Konzerte und andere Aufführungen in die Stadthalle. Die Agentur agiert sehr solide und bodenständig", erklärt Gunnar Bamberg, Pressesprecher von Kultur und Tourismus in Singen. Für das Michael-Jackson-Musical gibt es nur noch Restkarten. Mehr als eintausend Tickets sind bereits verkauft. Auch für das Konzert von Bonnie Tyler am 22. Mai läuft der Vorverkauf ähnlich gut.

23.000 Fans beim Konzert von Iron Maiden

Allgäu Concerts, ein etabliertes Unternehmen der Familie Bernhard, veranstaltet jährlich etwa 60 Konzerte, Musicals und Open-Air-Events in Oberschwaben, dem Allgäu und dem Hegau-Bodensee-Gebiet. Auf dem Aacher Hirtenhof lockte die Agentur durch ein Konzert mit der weltbekannten Band Iron Maiden 23.000 Besucher.

"Bei der Organisation unserer Veranstaltungen achten wir stark darauf, dass die Künstler beim Publikum aktuell gefragt sind", erklärt Melanie Keller, Pressesprecherin von Allgäu Concerts. "In der Singener Stadthalle finden wir beste Bedingungen vor", sagt Melanie Keller. Das Musical "Beat it" zeigt Michael Jacksons erste Schritte im Musikbusiness, seine unvergleichliche Solokarriere und persönlichen Veränderungen.

Musical soll Bühnenspektakel werden

Für die glaubhafte und altersgetreue Darstellung treten mehrere der weltweit besten Michael-Jackson-Darsteller auf. In einem Aufsehen erregenden Bühnenspektakel wollen sie gemeinsam mit einem großen Ensemble aus Schauspielern, Tänzern, Sängern und Musikern den Mythos auferstehen und präsentieren 25 seiner größten Hits in Originalchoreografien.

Restkarten für das Musical "Beat it" und das Konzert von Bonnie Tyler gibt es bei allen SÜDKURIER-Geschäftsstellen (in Singen bei Buch Greuter), unter (0800) 999 1 777, im Internet unter ticket. suedkurier.de