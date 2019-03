Nachdem das Netzwerk Zwischen Arbeit und Ruhestand (Zwar) in der Nordstadt gut gestartet ist, soll es auch in der Südstadt umgesetzt werden. Dem hat der Ausschuss für Familien, Soziales und Ordnung des Singener Gemeinderats einstimmig zugestimmt. Das Netzwerk richtet sich an Menschen zwischen 55 und 65 Jahren, die gemeinsam etwas unternehmen. Die Idee wird in Singen seit September umgesetzt, wie Verena Zupan vom zuständigen Seniorenbüro in der Sitzung erläuterte. Und weil sie gut angenommen wird, ist jetzt eine Gruppe für die Nordstadt geplant. Das bedeutet voraussichtlich Kosten zwischen 3800 und 7640 Euro im laufenden und kommenden Jahr.

Mit 55 Jahren schon Post vom Seniorenbüro

Die Verwunderung sei teils groß gewesen, als im Herbst Menschen ab 55 Jahren ein Schreiben vom Seniorenbüro erhielten. Sie wurden eingeladen, sich beim Netzwerk Zwar einzubringen. "Wir sind einfach sehr präventiv unterwegs", sagte Zupan. Das Projekt richtet sich an diejenigen, die in absehbarer Zeit in den Ruhestand gehen oder es kürzlich gegangen sind. 150 Menschen kamen damals zum Gründungstreffen. In der Zwischenzeit hat sich eine Gruppe mit 25 Mitgliedern und neun Aktivitäten gegründet. Dazu zählen gemeinsame Museumsbesuche, Kochen, Walking oder Gesellschaftsspiele. Ziel des Netzwerks ist laut Zupan, Verantwortung für sich selbst und die Nachbarschaft zu übernehmen und etwas gegen Vereinsamung zu tun. Außerdem gehe es um Beteiligung und Mitgestaltung. Wie Zupan auf Nachfrage von Isabelle Büren-Brauch (Grüne) erklärte, sind die Teilnehmer aktuell zwischen knapp über 50 und etwas über 70 Jahre alt, darunter sind deutlich mehr Frauen.

Das Netzwerk ist kein Verein und soll ohne Vorsitzende, Mitgliedschaften oder Beiträge funktionieren. "Keinen Boss zu haben, ist auch eine Herausforderung", sagte Zupan. Entscheidungen werden basisdemokratisch umgesetzt. Teilnehmer sollen dafür auch das Rüstzeug an die Hand bekommen, wie man als Gruppe langfristig zusammenhält. Bei einem Trainingstag im Februar hätten 20 Menschen teilgenommen – das seien doppelt so viele wie in Dortmund, wo die Netzwerkidee vor 30 Jahren geboren wurde und weiterhin Bestand hat. Durch solche Schulungen, aber auch Gründungstreffen sowie die voraussichtliche Raummiete entstehen die veranschlagten Kosten. In welchen Räumen sich Teilnehmer in der Südstadt treffen werden, ist noch unklar.

Nach einem Jahr dann eigenständig

Verena Zupan vom Seniorenbüro wird das Projekt ein Jahr lang begleiten. Dann soll die Gruppe eigenständig funktionieren. Langfristig ist eine Vernetzung der Gruppen angedacht.