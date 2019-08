Mit Nahtod-Erfahrungen ist nicht zu spaßen, schließlich ist man dem Tod gerade noch von der Schippe gesprungen. Während viele Menschen nie eine solche Erfahrung erleben (müssen), erleidet manch Mann sie mindestens einmal im Jahr: die Männergrippe. Frauen können sie natürlich niemals vorstellen, wie heftig diese Erkrankung ist. Dass mein Lieblingskollege sie nun gleich zweimal erleiden musste – und dann auch noch im Sommer! – gleicht einer Katastrophe. Mein Mitgefühl gilt nicht nur ihm, im Sommerurlaub ist es wirklich doppelt fies, sondern auch seinem Umfeld: Man reiche ihm ein Taschentuch oder Hustenbonbon. Doch Moment mal: Waren es wirklich meine Keime?

Meinung Danke, Lieblingskollegin oder warum geschlossene Bürotüren nicht vor Virenmutterschiffen helfen von Matthias Güntert

Denn meine Erkältung war zwar fies, weil eben im Sommer, aber nach wenigen Tagen vergangen. Eine Erkältung dauert ohne Behandlung sieben Tage und mit Behandlung eine Woche, heißt es ja so schön. Doch dann geht es auch wieder. Die Auslöser müssen also mutiert sein, wenn sie den Kollegen so umgehauen haben. Denn das Männer bei ihren Nahtod-Erfahrungen übertreiben, ist natürlich undenkbar.