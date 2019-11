von Anina Kemmerling

31 sportbegeisterte Kinder und Jugendliche zwischen sieben und 14 Jahren, darunter drei Mädchen, haben am Basketballcamp der Singener Kriminalprävention (SKP) teilgenommen. Dieses findet zweimal jährlich, in den Oster- und in den Herbstferien, statt.

Von Montag bis Mittwoch wurden den Kindern die Grundlagen des Ballsports beigebracht – mit Wurf-, Dribbel- und Passtraining sowie weiteren Trainingseinheiten. Nachmittags konnten sie ihre neuerlernten Ballfertigkeiten im Spiel umsetzen. Geleitet wurde das Projekt von Martin Ströbele und Simon Laser, zwei studierten Sporttherapeuten und Basketballtrainern.

„Das Wichtigste ist der Spaß“

Martin Ströbele ist schon seit sechs Jahren dabei: „Das Wichtigste ist der Spaß der Kinder“, betonte der Trainer. Jedoch habe das Basketballcamp auch einen stark sozialen Charakter. Während des Camps sei neben einer sportlichen auch eine menschliche Entwicklung der Kinder festzustellen. Durch den Sport sollen gemeinsame Interaktion, Kommunikation und gegenseitiger Respekt beigebracht werden.

Auch Marcel da Rin, Leiter der Singener Kriminalprävention, war mit vor Ort und bewunderte die Arbeit der jungen Trainer. „Ich bin beeindruckt, wie die beiden Disziplin und Spaß miteinander kombinieren“, so da Rin. Durch die SKP und Marcel da Rin konnte das Basketball-Projekt vor acht Jahren aus Stockach übernommen werden.

Gefördert vom Bundesministerium

Gefördert wird es vom Bundesprogramm Demokratie leben! Aktiv gegen Rechtsextremismus, Gewalt und Menschenfeindlichkeit durch das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend.

Basketball eigne sich für ein solches Camp besonders gut: Im Spiel könne jeder miteinbezogen werden und auch weniger sportliche Kinder würden somit an Sport herangeführt, erklärte Trainer Martin Ströbele. Dabei erhielten die Organisatoren über die Jahre hinweg positive Rückmeldungen durch die Teilnehmer – oft bliebe es nicht bei einem einmaligen Camp-Besuch der Kinder.