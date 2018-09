In der dritten Runde der Tarifverhandlungen für die Mitarbeiter des Maggi-Werks in Singen ist es zu einer überraschend schnellen Einigung gekommen. Die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) und der Mutterkonzern Nestlé haben sich darauf geeinigt, dass die 720 Beschäftigen in Singen rückwirkend zum 1. August drei Prozent mehr Gehalt bekommen. Ab Juli des nächsten Jahres wird es eine weitere Lohnerhöhung um 2,6 Prozent geben.

"Wir sind zufrieden", sagte NGG-Verhandlungsführer Uwe Hildebrandt dem SÜDKURIER. "Ich glaube, dass der Warnstreik am Dienstag, als in Singen 400 Leute vor den Toren von Maggi standen, ausschlaggebend dafür war, dass wir dieses Ergebnis gefunden haben." Hildebrandt berichtete, dass Nestlé auch die Forderung nach einer Arbeitszeiterhöhung um eine Stunde pro Woche fallen gelassen habe.

Ein Nestlé-Sprecher bestätigte die Einigung, gab aber zu bedenken, dass diese „die Notwendigkeit zu Einsparungen alles andere als unterstütze“. Man müsse nun an anderer Stelle „wo auch immer“ zwei Millionen Euro zusätzlich sparen. „Die Einigung ist kein Zeichen, um die Wettbewerbsfähigkeit des Produktionsstandorts Singen zu erhöhen“, sagte er. Jetzt müsse sich das Management in Singen zusammen mit der Maggi-Konzernzentrale in Frankfurt Gedanken machen, wie die gestiegenen Lohnkosten auszugleichen seien.

