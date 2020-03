von Sandra Bossenmaier

Alle Welt redet vom neuartigen Coronavirus. Dabei gibt es auch andere, gefährliche Viren – beispielweise das Masernvirus. Erst am 1. März trat das neue Masernschutzgesetz in Kraft. Eine harmlose Kinderkrankheit sind Masern nicht, diese hoch ansteckende Erkrankung kann einen bösen Verlauf mit tödlichen Folgen nehmen.

Warum die Krankheit so gefährlich ist

Therapierbar sind Masern nicht, lediglich Symptome wie Fieber und Schmerzen sind behandelbar. Impfungen bieten Schutz vor Erkrankung und sollen für eine lebenslange Immunität sorgen.

Auch wenn in Deutschland die Masernerkrankungen stark zurückgegangen sind, ist laut dem Deutschen Bundesgesundheitsministerium die gewünschte Impfquote von 95 Prozent trotz jahrelanger Aufklärungsarbeit noch immer nicht erreicht.

Kita- und Schulkinder müssen geimpft sein

Bisher konnten Eltern in Deutschland individuell über die Impfungen ihrer Kinder entscheiden. Im Fall der Masern ist das nun vorbei – zumindest dann, wenn das Kind eine Tageseinrichtung oder die Schule besucht. Denn das neue Masernschutzgesetz sieht vor, dass Kinder, die eine solche Gemeinschaftseinrichtung besuchen, gegen Masern geimpft oder immun sein müssen oder eine ärztlich attestierte Kontraindikation nachweisen müssen.

Wünscht sich bessere Informationspolitik zum Thema Masernimpfung: Jasmin Mayer. Ihre Kinder hat sie trotzdem impfen lassen. | Bild: Sandra Bossenmaier

„Das Gesetz ist eindeutig formuliert und lässt keine Spielräume“, erklärt Achim Eickhoff, Pressesprecher der Stadt Singen. Wer in einer Singener Tageseinrichtung betreut werden soll, muss den Impfausweis oder ein ärztliches Zeugnis vorlegen. Kinder, deren Eltern einen Nachweis nicht vorlegen können oder wollen, werden dem Gesundheitsamt gemeldet.

Ebenso verfährt man laut Aussage von Christian Keller an der Ten-Brink-Schule in Rielasingen-Worblingen. „Masern stellen eine gesundheitliche Gefahr dar“, so der stellvertretende Schulleiter.

Auch wenn die Überprüfung erst einmal Mehraufwand für die Schulen bedeutet, findet er ein solches Gesetz richtig.

Dieses Mehr an Verwaltungsarbeit wird vom Verband Bildung und Erziehung Baden-Württemberg kritisiert. Noch dazu sei es fragwürdig, ob die Prüfung der Impfausweise datenschutzrechtlich zulässig sei.

In Rielasingen-Worblingen gab es bislang keinen Streitfall

Auch wenn ein Kind nicht gegen Masern geimpft oder immun ist, muss es die Schule besuchen. Eltern, die ihre Schulkinder nicht impfen lassen, begehen damit eine Ordnungswidrigkeit und es droht ihnen ein Bußgeld von bis zu 2500 Euro.

„Zum Glück gibt es in unserer Gemeinde bisher keine Konfliktsituation“, berichtet Tanja Harder vom Kinder- und Jugendförderteam Rielasingen-Worblingen. Bisher gebe es kein Kind, welches nicht gegen Masern geimpft ist.

Welche Nebenwirkungen Impfungen haben können, darüber sorgt sich Jasmin Mayer aus Rielasingen-Worblingen. Ihre Kinder sind gegen Masern geimpft und doch würde sie sich heute intensiver über mögliche Nebenwirkungen informieren.

„Das neue Masernschutzgesetz ist kontrovers zur Schulpflicht“, sagt sie und befürchtet, dass es dabei nicht nur um die Gesundheit der Menschen gehen könnte, sondern schlimmstenfalls auch um das Ausspielen von Macht des Gesetzgebers und um finanzielle Interessen der Pharmaindustrie. „Ein solches Gesetz ist zu starr“, als Mutter wünsche sie sich eine flexiblere Lösung.

„Wir begrüßen das Gesetz“

„Wir begrüßen das Masernschutzgesetz“, meint hingegen Annika Klotz, Vorsitzende des Gesamtelternbeirates der Tageseinrichtungen für Kinder in Singen.

Eine Impfpflicht sei vertretbar, um auch Kinder vor Masern zu schützen, die beispielsweise aus gesundheitlichen Gründen nicht geimpft werden könnten. Wichtig sei es, die Impfpflicht mit guter Information zu begleiten.

Das Masernschutzgesetz Das Ziel: Das am 1. März in Kraft getretene Masernschutzgesetz soll den Schutz gegen Masern verbessern. Laut Bundesgesundheitsministerium wurden in Deutschland im vergangenen Jahr bis Mitte Oktober 501 an Masern erkrankte Fälle registriert, im gesamten Jahr 2018 wurden bundesweit 544 Erkrankungen gemeldet. Die neue Regelung: Das neue Gesetz sieht vor, dass alle Kinder ab dem vollendeten ersten Lebensjahr bei Eintritt in den Kindergarten oder in die Schule die Masernimpfungen vorweisen müssen. Dasselbe gilt übrigens auch für das in solchen Einrichtungen regelmäßig tätige Personal, das nach 1970 geboren ist. Für Kinder und Jugendliche, die bereits beim Inkrafttreten des Gesetzes im Kindergarten oder in der Schule sind, kann bis Ende Juli 2021 ein Nachweis über die erfolgte Impfung, eine Immunität oder eine medizinische Kontraindikation erbracht werden.