von Susanne Schön

Das Landwirtschaftsamt in Stockach ist im Wandel. Thomas Hepperle war bislang Amtsleiter, er ist seit 1. März im Ruhestand. Sein Nachfolger Reinhard Schulze wird seinen Dienst Mitte Mai antreten. Noch ist er stellvertretender Amtsleiter des Landwirtschaftsamtes in Donaueschingen.

Thomas Hepperle sprach nun beim Maschinenring in einem Vortrag über seine Sicht auf die Landwirtschaft: „Landwirtschaft im Wandel – Landwirtschaft hat Zukunft“ hießt der Titel, und Hepperle betonte die Bedeutung der Landwirtschaft für die stabile Versorgung der Menschen mit qualitativ hochwertigen Lebensmitteln.

Der Trend zum Großbetrieb verändert Landwirtschaft und Dörfer

Vieles aus seinem Vortrag zeigte sich direkt zuvor auch in der Hauptversammlung des Maschinenring Konstanz in Singen-Beuren. Aufgrund des enormen Strukturwandels in der Landwirtschaft haben immer mehr Betriebe aufgegeben und die verbliebenden Betriebe sind gewachsen. So hätten sich auch die dörflichen Strukturen verändert.

„Gute Arbeit und hochwertige Lebensmittel werden von den Verbrauchern noch unzureichend an der Ladentheke honoriert“, meinte Hepperle. Landwirte übernähmen die wichtige Aufgabe, unsere Kulturlandschaft zu pflegen und die Landwirtschaft stelle einen bedeutenden Wirtschaftsfaktor dar.

Scheidender Amtsleiter warnt vor Spekulanten

Weltweit werden landwirtschaftlich zu bewirtschaftende Flächen beispielsweise. durch Erosion nach Starkwetterereignissen weniger oder versiegelt. Dadurch werden sie auch für Investoren zunehmend begehrter.

Der Maschinenring-Vorsitzende Roland Graf berichtete über ein arbeitsreiches Jahr 2019 und stellte die neue Homepage vor. Mitglieder können ihre eigenen Maschinen online stellen und deren Leistungen beschreiben. So sollen die Auslastung der Maschinen gesteigert und Kosten für alle reduziert werden.

Ein leichtes Plus beim Maschinenring

Trotz nicht ausreichender Kapazität bei den Betriebshelfern und Hauswirtschafterinnen wurde das Geschäftsjahr 2019 mit geringem Überschuss abgeschlossen. Die Mitgliederzahlen sanken um sechs auf 460.

Der Verrechnungswert ist trotzdem auf 3,37 Millionen Euro gestiegen, denn nach dem trockenen Vorjahr gab es wieder mehr Maschineneinsätze. Der Maschinenring unterstützt die Mitglieder auch bei Ausfall des Betriebsleiters oder im Haushalt mit Betriebshelfern und Hauswirtschafterinnen.

Armin Herlan (l.) und Roland Graf (r.) vom Maschinenring würdigen das Engagement von (v.l.) Cornelia Zurrin, Wilfried Maier und Christina Zurrin. | Bild: Susanne Schön

Angesprochen wurde die Zusammenarbeit mit der Schweizer Zucker AG, Frauenfeld. Der Maschinenring vermittelt seit 2018 sehr erfolgreich Anbauflächen von südbadischen Landwirten.

Die Zuckerrüben werden nach Frauenfeld exportiert und dort zu Zucker verarbeitet. Die Verzollung wird vom Maschinenring koordiniert. Die Flächen, auf denen Zuckerrüben angebaut werden, haben sich auf 532 Hektar erhöht.

Über den Maschinenring gibt es auch hier Sammeleinkäufe für Saatgut und Rübenvliese – also Abdeckungen -, und die Ernte und insbesondere der Pflanzenschutz werden organisiert.

Mit der Schlupfwespe gegen einen Schädling

Zuwachs gibt es auch bei den zweiwöchigen Grünschnittsammlungen in Engen, Hilzingen, Gottmadingen und Rielasingen im Auftrag des Müllabfuhrzweckverbandes. Um 26 Prozent sind die Sammeleinkäufe für Diesel gestiegen.

Bei der Maiszünslerbekämpfung nimmt der Maschinenring eine Vorreiterrolle ein. Er vermittelt seit 25 Jahren Schlupfwespen zur biologischen Bekämpfung des Maiszünslers und ist Vorreiter in der Region beim biologischen Pflanzenschutz für Mais. Das Ausbringen ist mit Drohnen und Koptern möglich.