Wer 41 Jahre im Schuldienst ist, der hat was zu erzählen. Und so berichtete der knapp 63-jährige Martin Heubach laut Pressetext der Schule bei seiner letzten Gesamtlehrerkonferenz an der Zeppelin-Realschule von Matritzen statt Kopierern, von einer entspannten Emotionalität – denn mit Wut könne er nichts anfangen – und vom hohen Migrantenanteil an der Zeppelin-RS, der diese Realschule immer zu einer besonderen Schule mache.

40 verschiedene Nationalitäten lernen hier gemeinsam unter einem Dach, was erst einmal gehändelt werden müsse. Dennoch funktioniere hier genau das zur vollen Zufriedenheit, wie Martin Heubach findet.

500 Schüler stehen Spalier

In diesem Zusammenhang lobte er die Schulleitung der Singener Zeppelin-Realschule, denn nur das gute Verhältnis untereinander ermögliche ein gemeinsames Arbeiten im Sinne der Schülerschaft. Die ein oder andere Schulleitung hat er über die Zeit an der ZRS kommen und gehen sehen, nun geht er selber.

500 Schüler standen am vergangenen Freitag, dem letzten offiziellen Arbeitstag des Oberlehrers, Spalier, als der Sport- und Techniklehrer letztmals den Weg von seinem Technikraum ins Lehrerzimmer antrat. Sie hielten Bücher und gebastelte Werkzeuge hoch, und Martin Heubach war überwältigt von diesem bewegenden Abschied voller Verbundenheit und Sympathie.