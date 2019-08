Ein 57 Jahre alter Mann hat am Samstag gegen 21.15 Uhr in der Industriestraße in Singen sein Auto umgeparkt – mit einem Atemalkoholwert von über 1,8 Promille. Laut Polizeiangaben beobachteten Zeugen den offenkundig alkoholisierten Mann, wie er in sein Auto auf einem Parkplatz stieg. Die verständigten Polizisten trafen den Mann dann schlafend in seinem Auto an. Eine ärztliche Blutentnahme wurde angeordnet und der Mann angezeigt, teilt die Polizei weiter mit.