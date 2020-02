Ein 46 Jahre alter Mann hat am Samstag zunächst versucht, einen 15-Jährigen am Bahnhof in Singen mit einem Messer zu verletzen. Anschließend stach er auf sich selbst ein und erlag seinen Verletzungen. Das teilen Polizei und Staatsanwaltschaft Konstanz mit.

Die Behörden schildern den genauen Ablauf der Ereignisse so: Gegen 14 Uhr seien sich zwei 15-jährige Jugendliche und der 46-Jährige am Bahnhof in Singen begegnet. Die Jungs aus dem Landkreis Konstanz hätten sich zu dem Mann auf eine Bank gesetzt.

Mann sticht unvermittelt zu

Dieser habe unvermittelt ein Messer gezogen und in Richtung eines der beiden Jungen gestochen. Der 15-Jährige blieb unverletzt. Sein Begleiter aber habe den Mann am Arm festgehalten und ihm mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Der Mann soll dann zu Boden gefallen sein.

Nach diesem Vorfall ging der Mann laut Mitteilung von Polizei und Staatsanwaltschaft zur Bahnsteigkante und stach mehrmals selbst auf sich ein. Trotz Reanimation und sofortigem Transport in die Klinik starb er am Samstagnachmittag an seinen Verletzungen.

Ermittlungen laufen – Hintergründe unklar

Die genauen Umstände der Ereignisse sind laut Polizei unklar, die Ermittlungen laufen. Bisher gebe es keine Anhaltspunkte dafür, dass sich der Mann und die Jugendlichen vor dem Aufeinandertreffen in Singen bereits kannten. Unklar sei auch die Herkunft des Verstorbenen – möglicherweise stamme er aus einem Nachbarlandkreis, teilte eine Polizeisprecherin auf Anfrage des SÜDKURIER mit.

Obwohl der angegriffene Jugendliche dunkelhäutig sei, gebe es derzeit keine Anhaltspunkte dafür, dass die Tat einen fremdenfeindlichen Hintergrund habe. Es seien in den bisherigen Ermittlungen keinerlei Hinweise gefunden worden, die in diese Richtung deuten könnten, sagte die Polizeisprecherin.