von SK

Ein Mann hat am Montag gegen 23 Uhr einen 22-Jährigen mit einem Stein geschlagen und so sehr verletzt, dass dieser anschließend vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht wurde. Das teilt die Polizei mit. Zuvor war ein Trio im Alter von 18, 24 und 29 Jahren aus unbekannter Ursache mit dem späteren Opfer in Streit geraten, attackierte ihn in Höhe des Spielplatzes Gambrinus und verfolgte ihn.

An der Hauptstraße in Singen griff dann einer der jungen Männer nach einem Stein und schlug auf den 22-Jährigen ein. Eine zufällig vorbeikommende Zollstreife bemerkte das und rief die Polizei hinzu, die nun wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt.