Singen vor 4 Stunden

Madrigalchor Alu Singen spendet für erkrankte Kinder

Das Adventsliedersingen 2019 in der Herz-Jesu-Kirche Singen erbrachte eine erfreulich hohe Spende von 1300 Euro an den Verein „Der Bunte Kreis“ in Singen.